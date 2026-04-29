29 de abril de 2026 Inicio
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La escalofriante teoría de un viajero en el tiempo que alertó sobre el atentado contra Donald Trump

Una cuenta de X posteó en 2023 el nombre de Cole Allen, el hombre que intentó matar al Presidente estadounidense. A raíz de esto, miles de usuarios de redes sociales comenzaron a alimentar una confabulación que incluiría viajes a través del tiempo.

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Una teoría se viralizó en internet que incluye viajes en el tiempo. 

Una teoría se viralizó en internet que incluye viajes en el tiempo. 

El video del bólido fue compartido en rede sociales. 
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En los últimos días, una nueva hipótesis en torno al intento de asesinato del presidente de los Estados Unidos recorre internet y generó muchas repercusiones: una cuenta con el nombre de usuario "Henry Martinez" publicó un único mensaje en diciembre de 2023 "Cole Allen".

El usuario no escribió ni posteó nada más, ni tampoco dio explicaciones del nombre -aparentemente aleatorio- que eligió compartir en redes. Sin embargo, las teorías alrededor de este posteo comenzaron a recorrer internet después que las autoridades estadounidenses revelaran la identidad del hombre que atentó contra Donald Trump.

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Se trata de Cole Tomas Allen, un hombre de 31 años, estudió ingeniería mecánica en el Instituto Tecnológico de California (CalTech) y era profesor. El nombre coincide con el publicado por la cuenta "Henry Martinez" en X lo que reavivó la teoría de que en realidad este usuario se trata de un viajero en el tiempo, que ya sabía quién era Cole.

Además del nombre, los usuarios de redes sociales relacionaron la imagen de perfil que utiliza "Henry Martinez" que utiliza un meme basado en "Pepe la rana", donde se lo ve vestido de con un traje negro y sosteniendo una copa, imagen que compararon con la de Donald Trump durante la gala donde ocurrió el atentado. En una época marcada por el aumento de teorías conspirativas y fake news podría existir una explicación posible sobre este posteo: ¿Es verdad o mentira?

Un viajero en el tiempo alertó sobre el atentado de Trump: la interpretación de un experto

El periodista David Puente compartió en sus redes una forma de chequear la información que publicó la cuenta bajo el nombre de "Henry Martinez" y contó cómo hizo el usuario para publicar.

  1. Crear una cuenta
  2. Configurar el perfil como privado con publicaciones ocultas
  3. Escribir publicaciones con nombres o eventos (p. ej. la fecha de la muerte del Papa)
  4. Si el evento ocurre, eliminas todo lo demás y dejas solo la coincidencia
  5. Hacer el perfil público
  6. El perfil se vuelve viral y gana seguidores ¿Cuántas publicaciones tiene el usuario? Solo una: la que tiene el nombre.

A pesar de esto, muchos usuarios comenzaron a cuestionar la casualidad y veracidad de este tipo de teoría, ya que hasta el momento no se pudo probar una conexión entre el usuario y el nombre que publicó en 2023. Recientemente además, apareció otro nombre en una cuenta parecida por lo que muchos comenzaron a creer que se trata en realidad de una broma.

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