China comenzó a utilizar robots policía para controlar el tránsito Varios videos de robots caracterizados como policías de tránsito se vieron por las calles de Hangzhou, provincia de Zhejiang. Entre sus principales tareas, los androides podrán asistir en el tráfico, guiar vehículos no motorizados, peatones y brindar atención a los turistas. Por + Seguir en







Al menos son 15 los robots liberados en las calles. CFP

China ya se encuentra en el futuro, en los últimos días desplegaron un escuadrón robot de policías de tránsito por las calles de Hangzhou, provincia de Zhejiang. Llevan gorra, un uniforme amarillo y hasta un cinturón con diferentes herramientas como un walkie-talkie.

Según explicaron medios locales, los modelos de robot puestos en funcionamiento en las calles son modelo PM0, lanzados al mercado en diciembre de 2024. Miden cerca de 1,38 metros, pesan 40 kilos y cuestan 88.000 yuanes, cerca de 12.000 dólares.

Durante los primeros días de mayo, en la ciudad de Hangzhou se desplegaron 15 unidades, que trabajan codo a codo con agentes de policía humanos.

Pueden realizar diferentes tareas cómo por ejemplo controlar el tráfico, a la hora de que ocurra algún accidente o desperfecto en la señalización, también detectan infracciones de tránsito, pueden reconocer órdenes verbales y analizar imágenes.

El avance de la Inteligencia Artificial podría generar la pérdida de puestos de trabajo, sin embargo, las autoridades de China aseguraron que los espacios serán respetados. En los últimos meses, los tribunales de Hangzhou y Pekín dictaminaron que las empresas no pueden despedir trabajadores.

Embed China deployed its first robot police squad in Hangzhou during the May Day travel rush.

15 traffic robots work direct traffic, detect violations, issue warnings, manage crowd, and guide tourists. pic.twitter.com/NGrZtx7pde — itsAbby (@itsAbbytude) May 6, 2026