Guerra en Medio Oriente: Estados Unidos hundió 16 barcos de Irán en el estrecho de Ormuz

Además, el presidente norteamericano Donald Trump amenazó a la República Islámica de que realizará un "ataque nunca antes visto". Aumenta la tensión en la región, mientras EEUU busca liberar el tránsito del crudo desde el Golfo Pérsico.

Por
Sin aportar pruebas

Sin aportar pruebas, Estados Unidos acusó a Irán de depositar minas explosivas en el estrecho de Ormuz.

En lo que significa una nueva escalada de tensiones en la guerra en Medio Oriente, Estados Unidos hundió este martes a un mínimo de 16 buques iraníes a los que Washington acusó de estar plantando minas explosivas en el estrecho de Ormuz, la ruta marítima para exportaciones de petróleo más importante del mundo y que la República Islámica bloqueó como respuesta a los ataques sufridos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Trump abrió la puerta a una negociación con Irán: "Depende en qué términos, pero es posible"

Antes del bombardeo a los navíos iraníes, el presidente estadounidense Donald Trump había amenazado a la República Islámica: "Si ha puesto minas -y no tenemos informes de que sea así- y no las retira, las consecuencias militares alcanzarán niveles nunca vistos", aseguró el mandatario mediante una publicación en su cuenta oficial de Truth Social.



"Estamos utilizando la misma tecnología y capacidades de misiles desplegadas contra el narcotráfico para eliminar permanentemente cualquier barco o buque que intente minar el estrecho de Ormuz. Serán combatidos con rapidez y violencia. ¡CUIDADO!", advirtió Trump.

Después de que el Pentágono de Estados Unidos informara sobre el hundimiento de 16 embarcaciones iraníes que cargaban explosivos, el mismo Departamento aseguró que la República Islámica utiliza pequeñas lanchas capaces de transportar entre dos y tres minas cada una. Si bien el número oficial de estas bombas no fue divulgado de manera oficial, Washington estimó que Irán tiene entre dos y seis mil unidades fabricadas en Rusia y China. De todos modos, la Casa Blanca no aportó pruebas sobre este asunto.


El Pentágono de Estados Unidos difundió el ataque a los navíos iraníes que acusó que estaban cargados de minas explosivas.



El estrecho de Ormuz, situado entre el golfo Pérsico y el de Omán, es la principal ruta de exportaciones del petróleo. Por allí pasan el 20% de los barriles de crudo mundial y que conecta a los productores de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait y otros con sus socios comerciale de Occidente. Este camino marítimo también es utilizado por Irán para enviar su petróleo a China.

Irán decidió bloquear el estrecho de Ormuz como respuesta al ataque sufrido por parte de Estados Unidos e Israel el sábado de la semana pasada, momento en el que se marcó el inicio de la guerra en Medio Oriente.

Donald Trump amenazó a Irán con "muerte, fuego y furia" si corta el suministro de petróleo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Irán con provocar “muerte, fuego y furia” si bloquea las exportaciones de petróleo en el Estrecho de Ormuz, en el medio del conflicto en el Medio Oriente, luego de que el país iraní haya asegurado que ellos le pondrán fin a la guerra.

"Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, Estados Unidos lo golpeará veinte veces más fuerte que hasta ahora. Además, eliminaremos objetivos fácilmente destructibles que harán prácticamente imposible que Irán se reconstruya como nación. La muerte, el fuego y la furia reinarán sobre ellos", publicó en su cuenta oficial de Truth Social.



Y agregó: “¡Pero espero y rezo para que eso no suceda! Este es un regalo de Estados Unidos a China y a todas las naciones que utilizan intensamente el Estrecho de Ormuz. Esperemos que sea un gesto muy apreciado. ¡Gracias por su atención a este asunto!".

El domingo, Trump había dicho que la suba del precio del barril del petróleo tras iniciar la guerra contra Irán es "un pequeño precio a pagar" por garantizar la seguridad de su país y del mundo.

Además, había amenazado con golpear a Irán "veinte veces más fuerte” si bloqueaba el Estrecho.





