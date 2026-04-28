Asombroso bólido iluminó el cielo de Buenos Aires y Uruguay: ¿A qué se debe este fenómeno? Varios usuarios reportaron ver un luminoso fenómeno que atravesó el Río de La Plata. En redes sociales se compartieron varios registros. Por + Seguir en







El video del bólido fue compartido en rede sociales. Captura video redes sociales.

Varios usuarios en redes sociales compartieron asombrosas imágenes de un bólido que iluminó el cielo de Buenos Aires y Uruguay durante la noche del lunes. Los videos se viralizaron rápidamente en redes sociales, este fenómeno ocurre cuando un objeto celeste entra a la atmósfera terrestre y se calienta, emitiendo una luz brillante durante el proceso hasta desintegrarse.

Esta "bola de fuego" como caracterizaron algunos de los usuarios en sus videos, sorprendió a aquellos que se encontraban al aire libre cerca de las 23 horas del lunes 27 de abril. En las imágenes se puede observar a este objeto luminoso recorrer el cielo nocturno rodeado por un color azul verdoso y con leves destellos blancos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C5N (@c5n) En astronomía se llama "bólido" a un meteoro muy brillante que parece una bola de fuego y crea una huella luminosa en el cielo. Se produce cuando un meteoroide de varias toneladas entra en la atmósfera terrestre. Generalmente, explota antes de llegar al suelo, aunque pueden encontrarse algunos fragmentos.

Desde la Sociedad Meteorológica Americana explicaron que los colores reportados en los bólidos "abarcan todo el espectro, desde el rojo hasta el azul brillante, e incluso (en raras ocasiones) el violeta. La composición dominante de un meteoroide puede influir significativamente en los colores observados de un bólido, ya que ciertos elementos muestran colores característicos al vaporizarse".

Si bien en su mayoría, este fenómeno no genera daños, existió un caso en febrero de 2013 en Cheliábinsk, Rusia, donde un bólido explotó cerca de una ciudad con una fuerza de 500 kilotones de TNT, como consecuencia, generó daños en edificios y cerca de mil personas resultaron heridas.