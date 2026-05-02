2 de mayo de 2026 Inicio
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Insólito: un hombre llevó el cuerpo de su hermana al banco para retirar sus ahorros

La entidad bancaria se había negado a entregarle los fondos de la cuenta sin presentar un acta de defunción que constatara el fallecimiento.

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El hombre caminó varios kilómetros con los restos de su hermana hasta el banco. 
El hombre caminó varios kilómetros con los restos de su hermana hasta el banco. 
El hombre caminó varios kilómetros con los restos de su hermana hasta el banco. 

El hombre caminó varios kilómetros con los restos de su hermana hasta el banco. 

El hombre caminó varios kilómetros con los restos de su hermana hasta el banco. 

El hombre caminó varios kilómetros con los restos de su hermana hasta el banco. 

Un hombre desenterró el cadáver de su hermana y lo llevó hasta una entidad bancaria para probar que había muerto y así poder retirar sus ahorros. Ante la negativa inicial del banco de entregar los fondos sin un certificado de defunción, el familiar decidió trasladar los restos y dejarlos en la entrada de la sucursal como evidencia física del fallecimiento.

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Este insólito episodio ocurrió en la comunidad tribal del estado de Odisha, en India. Según medios locales, el banco le pidió a Jeetu Mund que presentara el certificado de defunción para poder entregar el dinero dentro de la cuenta bancaria, un trámite indispensable para poder acceder a la cuenta.

"He ido varias veces al banco y la gente de allí me dijo que trajera a la titular de la cuenta para retirar el dinero depositado a su nombre. Aunque les dije que ella había muerto, no me escucharon e insistieron en que la trajera al banco. Cavé la tumba y saqué su esqueleto como prueba de su muerte", aseguró Munda.

Según un comunicado del banco, Munda se encontraba borracho a la hora de pedir el acceso a los fondos, y ante la negativa de la entrega del dinero exhumó los restos de su hermana. "La intención del banco fue proteger los intereses de los fondos de la mujer tribal pobre en la cuenta. No existe ningún caso de acoso", explicaron las autoridades de Indian Overseas Bank.

Munda colocó el cuerpo de su hermana en la entrada del banco, los empleados al ver la situación llamaron inmediatamente a la policía. En redes sociales circula un video, en el que se ve supuestamente a Munda llevando el cuerpo de su hermana en el hombro.

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El jefe de la comisaría de Patna, Kiran Prasad Sahu, afirmó que "la policía lo convenció del asunto y le pidió que recogiera el certificado de defunción. Es inocente y no comprendía que debía entregar el certificado de defunción en el banco para recuperar el dinero que su hermana había depositado".

Según explicó EFE, la hermana de Jeetu Munda falleció hace dos meses y en su cuenta bancaria tenía depositada unas 19.300 rupias indias, lo que equivale a 200 dólares.

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