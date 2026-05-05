5 de mayo de 2026 Inicio
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Video: matan a un cocodrilo y descubren el cuerpo de un empresario desaparecido

En el clip se puede observar cómo un policía saca al animal de un río y en su estómago hallaron los restos del dueño de una compañía que era intensamente buscado en la zona.

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Impresionante operativo para recuperar el cuerpo de un empresario dentro de un cocodrilo. 

Impresionante operativo para recuperar el cuerpo de un empresario dentro de un cocodrilo. 

Captura video redes

En redes sociales se volvió viral el momento en que un equipo de policías en helicóptero vuelan sobre un río infestado de cocodrilos en Sudáfrica, para poder recuperar el cuerpo de Gabriel Batista, un empresario hotelero de 59 años desaparecido desde hace unos días.

El hombre caminó varios kilómetros con los restos de su hermana hasta el banco. 
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Según informó la policía sudafricana, uno de los agentes de policía logró asegurar el cuerpo de un cocodrilo, previamente sacrificado, para poder abrirlo y encontrar en su interior restos humanos.

El ejemplar medía casi 5 metros de largo y pesaba más de 500 kilos, en redes sociales se viralizó el momento donde se ve al Johan "Pottie" Potgieter colgado de un helicóptero con una soga y, varios metros debajo de él, el cuerpo del cocodrilo gigante atado desde su cabeza.

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"Potgieter fue izado desde un helicóptero de SANPARKS a un río infestado de cocodrilos, donde valientemente logró capturar a un cocodrilo utilizando una cuerda en condiciones extremadamente peligrosas", explicó la policía sudafricana.

A su vez, desde la BBC detallaron que Gabriel Batista se encontraba desaparecido desde hacía una semana, cuando su auto quedó atrapado en un puente ante la crecida de un río.

Las autoridades utilizaron drones para rastrear la zona y dieron con una pequeña isla donde se encontraban varios cocodrilos descansando y tomando sol. Debido a su comportamiento, decidieron actuar: Además de tener el estómago repleto, no se movió ni intentó meterse en el río a pesar del ruido de los drones y el helicóptero".

En el interior del cocodrilo también encontraron seis tipos diferentes de zapatos, las autoridades van a realizar diferentes pruebas de ADN para poder determinar las identidades de las víctimas.

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