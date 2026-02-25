25 de febrero de 2026 Inicio
Bill Gates pidió disculpas por su vínculo con Jeffrey Epstein y reconoció que fue infiel a su exesposa

El cofundador de Microsoft admitió que mantuvo dos romances mientras estaba casado con Melinda French Gates, aunque negó que se haya tratado de víctimas del millonario pederasta.

Bill Gates y Jeffrey Epstein.

Bill Gates y Jeffrey Epstein.

El cofundador de la empresa tecnológica Microsoft Bill Gates reconoció que mantuvo dos romances extramatrimoniales con mujeres mientras todavía se encontraba casado con Melinda French Gates, aunque negó que hayan sido víctimas del empresario estadounidense Jeffrey Epstein, el millonario pederasta que se suicidó en prisión en 2019 mientras esperaba ser juzgado por cargos de abuso sexual y tráfico de menores de edad.

Gates asistió a un encuentro de la Fundación Gates, en el que admitió que mantuvo un vínculo romántico con una jugadora de bridge y una física nuclear, ambas de nacionalidad rusa. También afirmó que sus amantes no fueron víctimas de Epstein, después de que fuera mencionado en distintos documentos referidos al pederasta, ya que no observó "nada ilícito".

En este marco, subrayó que las dos mujeres con las que se lo ve en las fotos del caso eran asistentes de Epstein, aunque se disculpó por su relación con el pederasta: "Para ser claro, nunca pasé tiempo con las víctimas, las mujeres que lo rodeaban. Fue un grave error dedicar tiempo a Epstein e invitar a ejecutivos de la Fundación Gates a reuniones con él, y pido disculpas a quienes se vean involucrados en esto debido a mi error".

"Saber lo que sé ahora lo hace 100 veces peor, no solo por sus crímenes del pasado, sino porque está claro que su mal comportamiento persistía", agregó en esta línea.

Bill Gates.
Bill Gates.

Bill Gates.

También señaló que la última vez que se contactó con Epstein fue en 2014. "Después de eso, siguió enviándome correos electrónicos, pero jamás volví a responderle", aseguró. Por su parte, un vocero de la Fundación Gates señaló en diálogo con la Revista People que "habló con franqueza, abordó varias cuestiones en detalle y asumió la responsabilidad de sus acciones".

Las versiones que comprometen a Gates se basan en correos electrónicos encontrados en una cuenta asociada a Epstein, donde se sugieren supuestos encuentros organizados con mujeres e incluso la posibilidad de una infección de transmisión sexual.

En este marco, previamente el empresario explicó que conoció a Epstein en 2011 y que mantuvo algunas cenas durante los años siguientes, motivado, según dijo, por la promesa de conseguir aportes millonarios para proyectos de salud global. Con el paso del tiempo, reconoció que esa expectativa no se concretó y calificó la relación como un "callejón sin salida".

