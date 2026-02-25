Bill Gates pidió disculpas por su vínculo con Jeffrey Epstein y reconoció que fue infiel a su exesposa El cofundador de Microsoft admitió que mantuvo dos romances mientras estaba casado con Melinda French Gates, aunque negó que se haya tratado de víctimas del millonario pederasta. Por + Seguir en







Bill Gates y Jeffrey Epstein. Redes sociales

El cofundador de la empresa tecnológica Microsoft Bill Gates reconoció que mantuvo dos romances extramatrimoniales con mujeres mientras todavía se encontraba casado con Melinda French Gates, aunque negó que hayan sido víctimas del empresario estadounidense Jeffrey Epstein, el millonario pederasta que se suicidó en prisión en 2019 mientras esperaba ser juzgado por cargos de abuso sexual y tráfico de menores de edad.

Gates asistió a un encuentro de la Fundación Gates, en el que admitió que mantuvo un vínculo romántico con una jugadora de bridge y una física nuclear, ambas de nacionalidad rusa. También afirmó que sus amantes no fueron víctimas de Epstein, después de que fuera mencionado en distintos documentos referidos al pederasta, ya que no observó "nada ilícito".

En este marco, subrayó que las dos mujeres con las que se lo ve en las fotos del caso eran asistentes de Epstein, aunque se disculpó por su relación con el pederasta: "Para ser claro, nunca pasé tiempo con las víctimas, las mujeres que lo rodeaban. Fue un grave error dedicar tiempo a Epstein e invitar a ejecutivos de la Fundación Gates a reuniones con él, y pido disculpas a quienes se vean involucrados en esto debido a mi error".

"Saber lo que sé ahora lo hace 100 veces peor, no solo por sus crímenes del pasado, sino porque está claro que su mal comportamiento persistía", agregó en esta línea.

Bill gates Bill Gates. National Geographic También señaló que la última vez que se contactó con Epstein fue en 2014. "Después de eso, siguió enviándome correos electrónicos, pero jamás volví a responderle", aseguró. Por su parte, un vocero de la Fundación Gates señaló en diálogo con la Revista People que "habló con franqueza, abordó varias cuestiones en detalle y asumió la responsabilidad de sus acciones".