El cantante nacido en Valentín Alsina pero criado en Maracaibo dedicó unas palabras a sus compatriotas luego de las violentas jornadas vividas en plena incursión del Ejército de Estados Unidos.

En el marco de la captura de Nicolás Maduro en medio de un fuerte operativo en Caracas por parte del Ejército de Estados Unidos, el cantante venezolano Ricardo Montaner envió un cálido mensaje a sus compatriotas en un momento de violencia e incertidumbre.

"Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano. Llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia, guíen el futuro de todos los que te aman. Amén" , escribió en una historia en su cuenta de Instagram el artista nacido en Valentín Alsina, en el partido bonaerense de Lanús.

Además, usó los hashtags "Venezuela" y "Venezuela libre" junto a un corazón amarillo, azul y otro rojo, en referencia a los colores de la bandera.

Pese a su nacimiento en la provincia de Buenos Aires, se radicó con su familia en Maracaibo , en el país caribeño, y creció y se desarrolló profesionalmente allí. En Venezuela nacieron sus hijos Mau y Ricky , quienes también se expresaron sobre lo ocurrido.

"No hemos pegado un ojo. Con el ron desde las tres. El momento que hemos estado esperando llegó. ¿Esto es real?" , escribieron en su cuenta conjunta de Instagram.

Por otro lado, en su cuenta en esa misma red social, el mayor de los hermanos expresó: "Dios mío, aquí no hemos dormido", junto a una selfie en blanco y negro y emojis de banderas venezolanas y caritas con lágrimas. Mau, en tanto, utilizó un fondo negro, sobre el que escribió: "Dios mío, llegó el día".

El futuro de Venezuela: EEUU pone presión y condiciona su apoyo a los funcionarios actuales

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, anticipó que Estados Unidos "está dispuesto a trabajar con las actuales autoridades de Venezuela" si toman las "decisiones correctas", en el día después de la captura de Nicolás Maduro en medio de un fuerte operativo en Caracas.

En diálogo con CBS News, el funcionario del gobierno de Donald Trump evitó hacer una valoración personal sobre la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y subrayó que la posición de Washington dependerá de los pasos que den los dirigentes venezolanos a partir de ahora.

"Si no toman las decisiones correctas, Estados Unidos mantendrá múltiples palancas de influencia para garantizar la protección de nuestros intereses, y eso incluye el embargo petrolero que está en vigor, entre otras cosas", señaló el jefe de la diplomacia estadounidense. "Vamos a juzgar en el futuro. Vamos a juzgar todo por lo que hagan, y vamos a ver qué hacen", advirtió.

Por otro lado, consultado sobre si existen planes de una intervención militar al país suramericano, Rubio planteó que Trump, "siempre se reserva la opción de decidir sobre cualquier asunto" y tiene "la capacidad y el derecho" constitucional de actuar ante amenazas "inminentes y urgentes" para Estados Unidos.

El funcionario aclaró que, en la práctica, lo que se ve ahora es "uno de los mayores despliegues navales de la historia moderna" en el hemisferio occidental, capaz de detener tanto "lanchas de droga" como barcos sancionados y "paralizar" una parte clave de los ingresos de Venezuela.

"Trump no va a descartar públicamente las opciones que tiene Estados Unidos, aunque eso no sea lo que se ve en este momento. Lo que se ve ahora mismo es un embargo petrolero que nos permite ejercer una enorme influencia sobre lo que suceda a continuación", enfatizó.