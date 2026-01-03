3 de enero de 2026 Inicio
La reacción de los medios del mundo al ataque de Estados Unidos y la captura de Donald Trump a Nicolás Maduro

The New York Times y The Guardian, entre otros, reflejaron en sus portales lo sucedido en Venezuela con los bombardeos y el operativo militar de madrugada.

Los principales portales del mundo replicaron la noticia del ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura de Donald Trump a Nicolás Maduro. The New York Times, The Guardian y The Washington Post, fueron algunos de los que lo contaron todo lo sucedido en las últimas horas.

Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron detenidos en su dormitorio.
Cómo fue la detención de Nicolás Maduro por parte de EEUU: todos los detalles

"Trump dice que EE. UU. captura a Maduro. El líder venezolano fue sacado en avión del país tras un ataque a gran escala”, indicó TNYT. Mientras que, The Guardian indicó: "En declaraciones en el canal de televisión estatal venezolano, la vicepresidenta Delcy Rodríguez pareció confirmar la captura de Maduro y Flores, admitiendo desconocer su paradero. Rodríguez, una de las aliadas más cercanas de Maduro, exigió una prueba de vida inmediata para la pareja y acusó a Estados Unidos de asesinar a hombres y mujeres venezolanos humildes e inocentes".

La Vanguardia contó que Trump, a través de Truth Social, informó el “éxito” de su “ataque a gran escala contra Venezuela y su líder”. The Washington Post -el medio emblemático de la capital estadounidense- destaca que "el gobierno venezolano declaró estado de emergencia y acusó a Estados Unidos de llevar a cabo una 'severa agresión militar' en Caracas y en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira".

El diario brasileño O Globo tituló: "El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el sábado que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un 'ataque a gran escala' contra Venezuela y capturaron al presidente Nicolás Maduro”.

El diario El Mundo publicó: “Estados Unidos bombardea Venezuela y ‘captura y saca del país’ a Maduro”.

