La reacción de los medios del mundo al ataque de Estados Unidos y la captura de Donald Trump a Nicolás Maduro The New York Times y The Guardian, entre otros, reflejaron en sus portales lo sucedido en Venezuela con los bombardeos y el operativo militar de madrugada.







¿Qué dicen los medios sobre Trump Maduro?

Los principales portales del mundo replicaron la noticia del ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura de Donald Trump a Nicolás Maduro. The New York Times, The Guardian y The Washington Post, fueron algunos de los que lo contaron todo lo sucedido en las últimas horas.

"Trump dice que EE. UU. captura a Maduro. El líder venezolano fue sacado en avión del país tras un ataque a gran escala”, indicó TNYT. Mientras que, The Guardian indicó: "En declaraciones en el canal de televisión estatal venezolano, la vicepresidenta Delcy Rodríguez pareció confirmar la captura de Maduro y Flores, admitiendo desconocer su paradero. Rodríguez, una de las aliadas más cercanas de Maduro, exigió una prueba de vida inmediata para la pareja y acusó a Estados Unidos de asesinar a hombres y mujeres venezolanos humildes e inocentes".

La Vanguardia contó que Trump, a través de Truth Social, informó el “éxito” de su “ataque a gran escala contra Venezuela y su líder”. The Washington Post -el medio emblemático de la capital estadounidense- destaca que "el gobierno venezolano declaró estado de emergencia y acusó a Estados Unidos de llevar a cabo una 'severa agresión militar' en Caracas y en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira".

El diario brasileño O Globo tituló: "El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el sábado que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un 'ataque a gran escala' contra Venezuela y capturaron al presidente Nicolás Maduro”.