"Welcome to America": el llamativo mensaje de la marca del buzo que usó Nicolás Maduro en su llegada a la cárcel

El expresidente de Venezuela fue fotografiado en el Metropolitan Detention Center tras ser arrestado por Estados Unidos y se viralizó la publicación de una empresa.

Quién es Delcy Rodríguez, la presidenta en Venezuela designada tras el secuestro de Maduro

La marca fabricante del buzo que utilizó Maduro, Origin USA, confirmó que vestía el expresidente venezolano se trata de un "Origin RTX Brrr Cooling Training Hoodie" en color Patriot Blue (Azul Patriota), que en su sitio web tiene un precio de u$s79.

En tal sentido, lanzaron una llamativa publicación en la red social X. "Bienvenidos a Estados Unidos. Lamentablemente, nuestra camiseta RTX "Patriot Blue" no se enviará hasta la primavera. ¡Pero ya está disponible para reservar!", expresaron.

Nicolás Maduro buzo tuit
La publicación de Origin USA.

Tras el arribo del Boeing 757, que trasladó a Maduro bajo custodia estadounidense, en la Base Aérea de la Guardia Nacional Stewart, al norte de la ciudad neoyorquina, agentes federales de la Administración de Control de Drogas (DEA) abordaron el avión para asegurar el procedimiento previo a su traslado a una prisión federal.

El ahora exlíder venezolano aterrizó por la tarde del sábado a la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, un aeropuerto militar en el norte de Nueva York tras ser trasladado desde Venezuela en el buque USS Iwo Jima. El primer lugar que visitó Maduro ni bien pisó suelo estadounidense fueron las oficinas de la DEA, en el centro de Nueva York, junto su esposa, Cilia Flores. Tras la lectura de cargos, lo bajaron escoltado.

“Good night, Happy New Year”, fueron las primeras palabras que se le escuchó decir a Maduro a la salida de las oficinas en Nueva York, con un caminar dificultoso. Tras los interrogatorios de rutinas, fue trasladado al MDC, prisión federal situada en el distrito de Brooklyn, una de las más temidas de Estados Unidos. Se estima que, en principio, quede alojado en dicho lugar hasta el lunes, cuando asistiría a una audiencia judicial.

Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos: cuáles son los delitos que se le atribuyen

Tras la detención de Nicolás Maduro, un juez federal del distrito sur de Nueva York publicó una acusación ampliada contra el presidente venezolano Nicolás Maduro tras su captura en un operativo militar dirigido por Estados Unidos.

El documento señala al mandatario como el líder de una red criminal internacional: la fiscalía sostiene que el dirigente utilizó las instituciones del Estado para el tráfico de cocaína hacia territorio estadounidense durante más de dos décadas.

Esta nueva acusación denominada "imputación sustitutiva" incorpora por primera vez a Cilia Flores, esposa de Maduro, y a su hijo Nicolás Ernesto Maduro Guerra. El expediente eleva el número de señalados, entre quienes figuran el ministro Diosdado Cabello y el líder del Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores.

Los cargos específicos contra el jefe de Estado y el resto de los acusados:

  • Narcoterrorismo: se le adjudica la creación de alianzas con las FARC y el ELN para facilitar el tráfico bajo protección estatal.
  • Conspiración para importar cocaína: los fiscales estiman un tránsito de hasta 250 toneladas de droga por año hacia el norte.
  • Delitos con armas y artefactos destructivos: el texto menciona el uso de armamento militar para el resguardo de las rutas ilícitas.
  • Uso de la droga como arma: la acusación afirma que Maduro buscó "inundar" el país con sustancias como estrategia de confrontación.
Patricia Bullrich, senadora nacional de La Libertad Avanza.

Bullrich afirmó que se aprobará la reforma laboral pero reconoció que "hay cambios para hacer"

Hace 6 minutos
Pablo Quirno, canciller argentino.

Argentina y otros nueve países impidieron que la CELAC rechace la intervención militar en Venezuela

Hace 18 minutos
Tras la invasión a Venezuela, Dinamarca exige a Estados Unidos que respete la integridad territorial de Groenlandia

Tras la invasión a Venezuela, Dinamarca exige a Estados Unidos que respete la "integridad territorial" de Groenlandia

Hace 33 minutos
El cráneo humano fue hallado en Mar del Plata.

Misterio en Mar del Plata: encontraron un cráneo humano en un contenedor de basura

Hace 55 minutos
Quién es Delcy Rodríguez, la encargada a presidenta en Venezuela tras el secuestro de Maduro

Hace 1 hora