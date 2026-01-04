"Welcome to America": el llamativo mensaje de la marca del buzo que usó Nicolás Maduro en su llegada a la cárcel

El expresidente de Venezuela fue fotografiado en el Metropolitan Detention Center tras ser arrestado por Estados Unidos y se viralizó la publicación de una empresa.

El exmandatario de Venezuela Nicolás Maduro transitó su primera noche detenido en la prisión Metropolitan Detention Center , en la ciudad de Brooklyn, donde deberá comparecer ante la Justicia tras la intervención militar de EEUU en Caracas que capturó al expresidente venezolano y a su esposa, Cilia Flores. Durante su reclusión, se lo observó en una foto con los pulgares levantados, un gorro negro, unas ojotas y un buzo deportivo azul.

La marca fabricante del buzo que utilizó Maduro, Origin USA , confirmó que vestía el expresidente venezolano se trata de un "Origin RTX Brrr Cooling Training Hoodie" en color Patriot Blue (Azul Patriota) , que en su sitio web tiene un precio de u$s79.

En tal sentido, lanzaron una llamativa publicación en la red social X. "Bienvenidos a Estados Unidos. Lamentablemente, nuestra camiseta RTX "Patriot Blue" no se enviará hasta la primavera. ¡Pero ya está disponible para reservar!", expresaron.

Tras el arribo del Boeing 757 , que trasladó a Maduro bajo custodia estadounidense, en la Base Aérea de la Guardia Nacional Stewart, al norte de la ciudad neoyorquina, agentes federales de la Administración de Control de Drogas (DEA) abordaron el avión para asegurar el procedimiento previo a su traslado a una prisión federal.

El ahora exlíder venezolano aterrizó por la tarde del sábado a la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart , un aeropuerto militar en el norte de Nueva York tras ser trasladado desde Venezuela en el buque USS Iwo Jima. El primer lugar que visitó Maduro ni bien pisó suelo estadounidense fueron las oficinas de la DEA, en el centro de Nueva York, junto su esposa, Cilia Flores. Tras la lectura de cargos, lo bajaron escoltado.

“Good night, Happy New Year”, fueron las primeras palabras que se le escuchó decir a Maduro a la salida de las oficinas en Nueva York, con un caminar dificultoso. Tras los interrogatorios de rutinas, fue trasladado al MDC, prisión federal situada en el distrito de Brooklyn, una de las más temidas de Estados Unidos. Se estima que, en principio, quede alojado en dicho lugar hasta el lunes, cuando asistiría a una audiencia judicial.

Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos: cuáles son los delitos que se le atribuyen

Tras la detención de Nicolás Maduro, un juez federal del distrito sur de Nueva York publicó una acusación ampliada contra el presidente venezolano Nicolás Maduro tras su captura en un operativo militar dirigido por Estados Unidos.

El documento señala al mandatario como el líder de una red criminal internacional: la fiscalía sostiene que el dirigente utilizó las instituciones del Estado para el tráfico de cocaína hacia territorio estadounidense durante más de dos décadas.

Esta nueva acusación denominada "imputación sustitutiva" incorpora por primera vez a Cilia Flores, esposa de Maduro, y a su hijo Nicolás Ernesto Maduro Guerra. El expediente eleva el número de señalados, entre quienes figuran el ministro Diosdado Cabello y el líder del Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores.

Los cargos específicos contra el jefe de Estado y el resto de los acusados: