"No es invasión, es liberación": el mensaje de la esposa de Nahuel Gallo, tras la captura de Nicolás Maduro María Alexandra Gómez se refirió a la operación llevada adelante por EEUU en Caracas, que terminó con la detención del mandatario venezolano. "Las chances de que sea más fácil de sacarlo de Venezuela son más altas", había señalado Javier Milei sobre la situación del gendarme argentino detenido hace más de 1 año.







María Gomez volvió a pedir por la liberación de Nahuel Gallo.

María Alexandra Gómez, esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo detenido en Venezuela hace más de 1 año, se refirió este sábado a la operación llevada adelante por EEUU en Caracas, que terminó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa. "No es invasión, es liberación", aseguró la mujer que hace meses viene denunciando la "desaparición forzada" de su pareja.

Se trató de mensaje compartido en su estado de Whatsapp, lugar donde asiduamente María viene elevando reclamos sobre la situación del gendarme argentino. "Libertad para todos los presos políticos. Libertad para Nahuel Gallo ya". completa la publicación con fondo negro y una bandera de Venezuela en el centro.

Días atrás, el presidente Javier Milei había señalado en una entrevista con LN+ que "las chances de que sea más fácil de sacarlo (a Nahuel Gallo) de Venezuela son más altas", si se perpetuaba la salida de Nicolás Maduro.

nahuel gallo Detención de Nicolás Maduro: el mensaje de la Cancillería y la situación de Nahuel Gallo "La República Argentina recuerda que el régimen venezolano es internacionalmente responsable por la integridad física y la seguridad personal del ciudadano argentino Nahuel Gallo, quien se encuentra en situación de detención arbitraria y desaparición forzada, en violación de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y reitera su llamado a su inmediata liberación", señaló Cancillería en un comunicado emitido este sábado.