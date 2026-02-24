Caso Jeffrey Epstein: legisladores británicos aprobaron revelar archivos sobre el expríncipe Andrés

La Cámara de los Comunes le dio luz verde a una moción de la oposición para exponer los documentos, después de que fuera relacionado con el millonario pederasta que se suicidó en prisión.

La Cámara de los Comunes del Parlamento británico aprobó una moción para publicar los documentos vinculados con la designación del exprincipe Andrés cuando ejerció como enviado comercial , entre 2001 y 2011, después de que fuera relacionado con el empresario estadounidense Jeffrey Epstein , el millonario pederasta que se suicidó en prisión en 2019 mientras esperaba ser juzgado por cargos de abuso sexual y tráfico de menores de edad.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos había advertido que que el expríncipe pudo haberle enviado información a Epstein mientras era el representante especial de Reino Unido para el Comercio Internacional. Ante esta situación, el Parlamento resolvió publicar esos documentos cuando las autoridades a cargo de la investigación lo consideren.

La resolución fue tomada después de que el espacio opositor Partido Liberal Demócrata presentara este martes una moción que exige la publicación de los documentos, incluidos los relacionados con la investigación en curso de las autoridades británicas sobre el hermano menor del rey Carlos III.

Durante su discurso, el líder del Partido Liberal Demócrata e impulsor de la moción, Ed Davey , alertó sobre la magnitud de la investigación: "En muchos sentidos, este es el primer escándalo verdaderamente global, desde la Casa Blanca y Silicon Valley hasta Oslo y París, pero también es un escándalo profundamente británico que llega hasta las más altas esferas del establishment británico".

"En ningún otro lugar se han sentido las consecuencias con más fuerza que en el Reino Unido, donde el escándalo ha suscitado dudas sobre cómo ejerce el poder la aristocracia, políticos de alto rango y empresarios influyentes, conocidos colectivamente como ‘el Establishment", agregó en esta línea.

El expríncipe Andrés fue despojado de sus títulos en octubre de 2025, según informó el Palacio de Buckingham y reflejaron la BBC y The Guardian, a raíz de las acusaciones que lo vinculan con el fallecido financista estadounidense y delincuente sexual.

El Gobierno británico analiza excluir al expríncipe Andrés de la línea sucesoria al trono

En el Reino Unido, el arresto policial de Andrés Mountbatten-Windsor comenzó a mover los cimientos constitucionales este viernes. Después de que el exmiembro de la realeza pasara 11 horas detenido en Norfolk, diversas voces políticas reclamaron una intervención directa del Parlamento británico con el objetivo de eliminarlo de forma definitiva de la línea sucesoria.

El gobierno de Keir Starmer considera la idea de impulsar la legislación necesaria para anular la posibilidad de que Andrés acceda al trono. Según informó el medio británico BBC, varios diputados relevantes expresaron su intención de respaldar esta medida. Actualmente, el investigado ocupa el octavo puesto en la lista de herederos.

El País indicó que, a pesar de que Carlos III le quitó sus títulos, Andrés mantiene su estatus como posible sucesor por normas tradicionales. Para modificar esta situación, resulta indispensable un acto concreto del Parlamento con el aval de la Commonwealth. La ciudadanía y diversos representantes manifestaron su descontento ante la vigencia de estos privilegios en el contexto judicial.

"Claramente, este es un asunto que el Parlamento va a tener que tomar en consideración en el momento apropiado", afirmó Ed Davey, líder de los liberales-demócratas. El político sostuvo que la monarquía querrá asegurarse de que no exista posibilidad de que Andrés sea rey. Existe un consenso político que crece mientras la justicia avanza sobre la causa.

La Cámara de los Comunes y la de los Lores se rigen por costumbres antiguas que dificultan estos debates internos: históricamente, el reglamento impedía mencionar a la monarquía en sede parlamentaria sin una moción previa. Sin embargo, el escándalo internacional rompió con el hermetismo tradicional que protegía a los integrantes de la Corona.