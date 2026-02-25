IR A
"De acá a futuro no me entrevisten...": Pampita explicó por qué puso una cautelar a los medios

La modelo habló con Ángel de Brito sobre la medida legal que impulsó Fernando Burlando, tras mudarse a su nueva casa.

La medida impide el acercamiento de la prensa a su domicilio familiar.

Carolina "Pampita" Ardohain decidió poner un límite judicial a los medios, que generalmente montan una guardia periodística para entrevistarla en la puerta de su casa. "De acá a futuro no me entrevisten en la puerta de mi casa", explicó.

La medida cautelar, impulsada por el abogado de la modelo, Fernando Burlando, se dictó después de un robo traumático que tuvo en su vivienda familiar anterior. "Sacamos una medida para que, ya que me estoy mudando a mi nuevo domicilio, de acá a futuro no me entrevisten en la puerta de mi casa", explicó.

La famosa habló sobre el tema de la inseguridad con Ángel de Brito y explicó qué implica la estrategia legal para resguardar su vida privada: según señaló, funciona como un límite preventivo que busca evitar tanto a la prensa como a los posibles delincuentes.

La mediática detalló que no se podrá nombrar ni el barrio donde está, ni el nombre de la calle. El recurso también prohíbe que se hagan entrevistas o guardias en el ingreso al lugar. "Uno puede recibir información, pero si la damnificada pide privacidad por seguridad, esto se tiene que terminar", concluyó en la entrevista en LAM.

