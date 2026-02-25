Donald Trump autorizó la venta de petróleo y gas a Cuba

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un documento en el que anunció que permitirá las importaciones, aunque también impuso condiciones.

El presidente estadounidense Donald Trump le autorizó la venta de petróleo y gas a Cuba con la condición de que las empresas proveedoras garanticen que los insumos energéticos estará destinados a los ciudadanos y empresas privadas de la isla. Así lo confirmó este miércoles el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos , a cargo de Scott Bessent.

"El gas y otros productos petroleros exportados y reexportados a entidades o personas del sector privado cubano para uso personal pueden ser autorizados en virtud de la Excepción de Licencia SCP", indicó el documento emitido por el Tesoro norteamericano que le permitirá a Cuba salir de la crisis humanitaria que atraviesa hace varias semanas.

Después de la operación militar de Washington que golpeó al régimen chavista en Venezuela con la captura del expresidente Nicolás Maduro y su esposa , Cilia Flores, Cuba dejó de recibir el petróleo del país sudamericano y comenzó a atravesar una severa crisis energética que derivó en una delicada situación humanitaria. Por su parte, Estados Unidos presionó aún más a la isla, a partir de la amenaza internacional de Donald Trump de imponerle aranceles a los países que le comerciaran petróleo.

Ante esta situación, el gobierno castrista autorizó las importaciones de combustible por vías privadas, en 70 años de gestión desde la Revolución. De todos modos, Washington determinó que el envío de petróleo y gas a Cuba "para ser autorizadas, las exportaciones deben ser al mismo tiempo para uso del sector privado cubano y para actividades del sector económico privado, incluidas las necesidades humanitarias", según el documento emitido por el Tesoro norteamericano.

El documento del Tesoro, que también lleva la firma del Departamento de Comercio, explicó que el petróleo y gas que reciba Cuba partirá desde Estados Unidos, aunque el lugar de origen se trate de Venezuela. De todos modos, esta decisión podría echarse para atrás, después de que la Tropa Guardafrontera de la isla abatiera a cuatro tripulantes de una lancha rápida proveniente de Estados Unidos.

Cuba mató a cuatro tripulantes de una lancha de Estados Unidos

La Tropa Guardafrontera cubana asesinó este miércoles a cuatro tripulantes de una lancha rápida proveniente de Estados Unidos que, según las autoridades de la isla, no obedecieron a la voz de alto cuando se les emitió la orden por haber ingresado a su territorio y estos respondieron a los tiros contra la embarcación policial.

El Ministerio del Interior de la isla aseguró que otras seis personas de la respectiva lancha resultaron heridas en el enfrentamiento, así como "el comandante de la embarcación cubana" en la que patrullaban un total de cinco personas. Además, informaron que todos los heridos "fueron evacuados y recibieron asistencia médica".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EmbaCubaEEUU/status/2026733939801333991?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2026733939801333991%7Ctwgr%5Ee6559cf35fbd1515abebd90eb44b19e6390ff997%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Felpais.com%2Famerica%2F2026-02-25%2Fcuba-abate-a-cuatro-tripulantes-de-una-embarcacion-civil-de-estados-unidos.html&partner=&hide_thread=false #UltimaNoticia: En la mañana del 25 de feb, se detectó una lancha rápida infractora dentro de aguas territoriales cubanas con matrícula de la Florida, EE.UU, con folio FL7726SH.



Se aproximó a una 1 milla náutica al noreste del canalizo El Pino, provincia Villa Clara, #Cuba pic.twitter.com/fgKcDa2LDC — Embajada Cuba EEUU (@EmbaCubaEEUU) February 25, 2026

El Ministerio no aportó datos sobre las identidades, las nacionalidades o las posibles motivaciones de los integrantes de la lancha rápida que “se aproximó a una milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en cayo Falcones, municipio Corralillo, provincia Villa Clara”, en aguas territoriales cubanas.

“Ante los actuales desafíos, Cuba ratifica su voluntad de proteger las aguas territoriales, teniendo como base que la defensa nacional es un pilar fundamental para el Estado cubano a favor de la protección de su soberanía y la estabilidad en la región. Prosiguen las investigaciones por las autoridades competentes para el total esclarecimiento de los hechos”, sostuvo el comunicado del Ministerio del Interior.