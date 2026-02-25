El Gobierno confirmó el horario del discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias La convocatoria fue oficializada en el Boletín Oficial y establece la hora en el que el Presidente inaugurará el período legislativo, el domingo 1° de marzo en el Congreso. Por + Seguir en







El Gobierno confirmó este miércoles que el horario del discurso de Javier Milei en la apertura del período de sesiones ordinarias del Congreso del domingo 1° de marzo será 21. La convocatoria quedó formalizada a través del Decreto 107/2026, publicado en el Boletín Oficial.

De acuerdo con lo dispuesto en la norma, el mandatario pronunciará su mensaje ante la totalidad de los miembros del Congreso reunidos en el recinto de la Cámara de Diputados, en cumplimiento de lo establecido por la Constitución Nacional para el inicio del nuevo período parlamentario. Será la tercera vez que Milei inaugure las sesiones ordinarias desde que asumió la Presidencia.

La oficialización del horario se produce tras el cierre de las sesiones extraordinarias convocadas durante el verano, en las que el Ejecutivo impulsó un paquete de iniciativas clave. Entre los proyectos que avanzaron en el Congreso se encuentran el Presupuesto, la reforma laboral y la modificación del régimen penal juvenil, debates que marcaron la agenda legislativa de los últimos meses.

La publicación del decreto aporta certidumbre institucional sobre la organización de la ceremonia, que se realizará con transmisión oficial y la presencia de diputados, senadores y autoridades del Poder Ejecutivo. En ese marco, se espera que el Presidente exponga los principales lineamientos de gestión y las prioridades legislativas para el año en curso.

Con la confirmación formal del horario, el Ejecutivo activa así la cuenta regresiva hacia una nueva apertura de sesiones, instancia que funcionará como señal política y punto de partida del trabajo parlamentario de 2026.