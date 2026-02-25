El Gobierno confirmó el horario del discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias

El Gobierno confirmó este miércoles que el horario del discurso de Javier Milei en la apertura del período de sesiones ordinarias del Congreso del domingo 1° de marzo será 21. La convocatoria quedó formalizada a través del Decreto 107/2026, publicado en el Boletín Oficial.
De acuerdo con lo dispuesto en la norma, el mandatario pronunciará su mensaje ante la totalidad de los miembros del Congreso reunidos en el recinto de la Cámara de Diputados, en cumplimiento de lo establecido por la Constitución Nacional para el inicio del nuevo período parlamentario. Será la tercera vez que Milei inaugure las sesiones ordinarias desde que asumió la Presidencia.
La oficialización del horario se produce tras el cierre de las sesiones extraordinarias convocadas durante el verano, en las que el Ejecutivo impulsó un paquete de iniciativas clave. Entre los proyectos que avanzaron en el Congreso se encuentran el Presupuesto, la reforma laboral y la modificación del régimen penal juvenil, debates que marcaron la agenda legislativa de los últimos meses.
La publicación del decreto aporta certidumbre institucional sobre la organización de la ceremonia, que se realizará con transmisión oficial y la presencia de diputados, senadores y autoridades del Poder Ejecutivo. En ese marco, se espera que el Presidente exponga los principales lineamientos de gestión y las prioridades legislativas para el año en curso.
Con la confirmación formal del horario, el Ejecutivo activa así la cuenta regresiva hacia una nueva apertura de sesiones, instancia que funcionará como señal política y punto de partida del trabajo parlamentario de 2026.
Milei agasajará a diputados y senadores libertarios con un asado en Olivos
Luego de su discurso ante la Asamblea Legislativa, el presidente Javier Milei agasajará a diputados y senadores de La Libertad Avanza con un asado en la Quinta de Olivos. La convocatoria, confirmada por fuentes oficiales, apunta a reunir al bloque oficialista en un clima distendido tras la apertura de las sesiones ordinarias.
Según trascendió, el encuentro tendrá como objetivo reconocer el desempeño parlamentario y reforzar la estrategia legislativa de cara a los proyectos pendientes. Como en ocasiones anteriores, cada legislador afrontaría el costo de su cubierto y no se descarta la presencia de aliados con buena sintonía con el oficialismo.