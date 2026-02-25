Donald Trump se adjudicó el asesinato de El Mencho: "Derribamos a uno de los capos de los cárteles más siniestros" El presidente de Estados Unidos se refirió a la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG, abatido en un operativo del Ejército mexicano en Jalisco. Por + Seguir en







El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se atribuyó públicamente la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatido el domingo en un operativo en el estado de Jalisco.

Durante un discurso ante el Congreso, el mandatario afirmó: “Derribamos a uno de los capos del cártel más siniestro de todos. Lo vieron ayer”, en aparente referencia al jefe narco, uno de los hombres más buscados por las autoridades mexicanas y estadounidenses.

Según informó la Secretaría de la Defensa Nacional de México, Oseguera Cervantes murió cuando fuerzas federales intentaron capturarlo en la localidad de Tapalpa. De acuerdo con la reconstrucción oficial, el líder del CJNG intentó escapar junto a dos escoltas hacia una zona boscosa y se produjo un enfrentamiento armado en el que resultó mortalmente herido.

El titular de la cartera, Ricardo Trevilla Trejo, explicó que el operativo fue el resultado de un proceso de inteligencia de largo plazo que incluyó el seguimiento de la red de contactos del narcotraficante. Las autoridades detectaron movimientos vinculados a una de sus parejas que permitieron ubicarlo días antes del despliegue final.

Trevilla Trejo confirmó además que existió cooperación con Estados Unidos, que, según indicó, se mantiene desde hace años y se fortaleció durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, particularmente con el Comando Norte. “Ha habido intercambio de información y de datos”, sostuvo.