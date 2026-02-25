Argentina pagará u$s33 millones para entrenar pilotos de F-16 en Estados Unidos El Departamento de Guerra de EEUU adjudicó un contrato a la empresa Top Aces Corp. para capacitar instructores en el país hasta 2029. Manuel Adorni había señalado que la formación de los pilotos argentinos incluiría la llegada de un simulador al país y demandaría aproximadamente un año antes de la recepción efectiva de los aviones. Por + Seguir en







Argentina pagará u$s 33 millones para entrenar pilotos de F-16 en Estados Unidos

El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció la adjudicación de un contrato por u$s 33.193.783 destinado a la capacitación de pilotos instructores de F-16 de la Fuerza Aérea Argentina. El acuerdo fue otorgado a la empresa Top Aces Corp. y forma parte del programa de Ventas Militares Extranjeras (FMS, por sus siglas en inglés) con Argentina.

Según el comunicado oficial, el contrato es a precio fijo y contempla la formación de instructores, con el objetivo de que los pilotos de países socios alcancen una capacidad operativa independiente fuera del territorio continental estadounidense. Las tareas se desarrollarán en la Argentina y se prevé que concluyan el 30 de junio de 2029. La contratación fue tramitada como una adquisición dirigida por el 338° Escuadrón de Contrataciones, con base en San Antonio-Randolph, Texas. Al momento de la adjudicación se comprometieron fondos del año fiscal 2026 por u$s22.754.462.

La capacitación se enmarca en la incorporación de los cazas F-16 adquiridos a Dinamarca, en el marco del proceso de modernización de la Fuerza Aérea. Se trata de aeronaves que el país europeo está retirando progresivamente de servicio, en paralelo a la incorporación de los nuevos F-35. En abril del año pasado, el entonces vocero presidencial Manuel Adorni había señalado que la formación de los pilotos argentinos incluiría la llegada de un simulador al país y demandaría aproximadamente un año antes de la recepción efectiva de los aviones.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades estadounidenses, 22 de los 33 millones de dólares previstos en el contrato serán desembolsados durante el presente ejercicio fiscal. El programa establece que el entrenamiento se realizará en territorio argentino bajo la modalidad de Ventas Militares Extranjeras.

Fuentes oficiales indicaron que en los próximos días arribará al Área de Material Río Cuarto, en Córdoba, una delegación de instructores de Top Aces para poner en marcha el proceso de formación de los pilotos argentinos que operarán los F-16.