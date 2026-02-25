25 de febrero de 2026 Inicio
Donald Trump aseguró que Irán está desarrollando misiles capaces de alcanzar a Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos manifestó su preferencia por una "solución diplomática" al conflicto, pero advirtió que "nunca" permitirá que el régimen iraní "tenga un arma nuclear".

Donald Trump en el Congreso.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alertó sobre el avance del programa de misiles balísticos iraníes, señalando que estas armas ya amenazan a Europa y las bases regionales. Según el mandatario, Teherán trabaja en proyectiles intercontinentales "que pronto llegarán a Estados Unidos".

Ante la falta de insumos energéticos, Cuba atraviesa una severa crisis humanitaria.
Donald Trump autorizó la venta de petróleo y gas a Cuba

Trump utilizó su discurso de este martes sobre el Estado de la Unión para establecer una postura dual frente a la crisis con Irán. Si bien manifestó su preferencia por una "solución diplomática", por primera vez enumeró detalladamente los factores que podrían conducir a un conflicto bélico. El mandatario republicano acusó al régimen de sembrar terror durante 47 años y de causar la muerte de miles de personas, incluyendo 32.000 civiles en las recientes protestas de diciembre.

"Ya han desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa y nuestras bases en el extranjero, y están trabajando para construir misiles que pronto llegarán a los Estados Unidos de América", sostuvo.

Respecto al programa atómico, Trump sostuvo que Irán intenta reconstruir su capacidad de armamento nuclear, contradiciendo reportes previos de desmantelamiento. "Preferiría resolver esta cuestión por la vía diplomática, pero una cosa es segura: nunca permitiré que el Estado patrocinador número uno del terrorismo tenga un arma nuclear", sentenció. El presidente subrayó que, aunque hay negociaciones en curso, no aceptará nada que no incluya una renuncia total y explícita.

La respuesta de Teherán no se hizo esperar, calificando las declaraciones como "una gran mentira". El ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, aseguró en la plataforma X que un acuerdo es posible "solo si se prioriza la diplomacia" y reiteró que su país no desarrollará armas nucleares "bajo ninguna circunstancia". No obstante, Irán se mantiene firme en proteger su derecho soberano al enriquecimiento de uranio, punto central del conflicto.

La inteligencia estadounidense advierte sobre una inminente escalada militar

El escenario legislativo en Washington refleja una profunda división y preocupación por el rumbo de la crisis. Mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, y el director de la CIA, John Ratcliffe, informaban en secreto a los líderes del Congreso, la oposición demócrata cuestionó la retórica oficial. El representante Jim Himes afirmó que Trump parece estar "al borde de la guerra" sin presentar una razón válida para iniciar un nuevo conflicto en Oriente Medio.

La reunión prevista para este jueves en Ginebra entre los enviados de Trump, Jared Kushner y Steve Witkoff, y el canciller Araqchi, es percibida por analistas como la "última oportunidad" para el avance diplomático. Washington no solo exige el cese nuclear, sino que presiona sobre la influencia regional de Irán y su programa de misiles. Por el contrario, Teherán busca limitar el diálogo exclusivamente al pacto atómico, rechazando cualquier injerencia en su política de defensa.

La tensión se extiende a los aliados regionales, especialmente a Israel, donde el estamento de seguridad acelera preparativos para un "escenario extremo". Mientras el gobierno israelí promueve la visión de un "nuevo Oriente Próximo", medios como el diario Haaretz advierten sobre la brecha entre el optimismo diplomático de Teherán y la realidad militar en el terreno. La posibilidad de que el enfrentamiento derive en una conflagración regional que involucre a Israel permanece latente.

