Amalia Granata arremetió contra Andrea del Boca: "Es una mujer siniestra, su vida es una mentira"

El ingreso de la actriz al reality más famoso de la televisión generó una ola de comentarios y la diputada aprovechó para reavivar una vieja polémica. "Qué triste, llegar a ser una estrella de la televisión y terminar en la casa de Gran Hermano", lanzó.

La entrada de Andrea del Boca a Gran Hermano no pasó inadvertida y está dando qué hablar en todos lados. A la ola de comentarios se sumó la diputada Amalia Granata, quien aprovechó la ocasión para reavivar una vieja polémica entre ellas, ya que ambas mujeres tuvieron una relación con Ricardo Biasotti en el pasado. "Qué triste, llegar a ser una estrella de la televisión argentina y mundial y terminar en la casa de Gran Hermano. Tristísimo", lanzó la ex mediática.

La diputada por Santa Fe dio varias declaraciones en los medios y en todas arremetió contra la actriz de telenovelas más exitosa de la pantalla de Telefe en los años 90. La acusó, sin pelos en la lengua, de ser mentirosa y manipuladora. "Es una mujer siniestra, su vida es una mentira", afirmó. Andrea del Boca ingresó este lunes a la casa de Gran Hermano como la primera participante de la Generación Dorada y su sola presencia desató una ola de comentarios que iban desde la sorpresa hasta la indignación.

"No la quiero nada a esta mujer. Ha hecho mucho daño", empezó lapidaria la legisladora en una de sus declaraciones televisivas, y sumó sobre su ingreso al reality: "Es que ya se perjudicó sola inventando todo lo que inventó sobre el padre de su hija. Y después todo lo que hizo con el tema de los fondos públicos en su novela".

En ese sentido, hizo referencia a la causa judicial por la ficción que nunca se emitió: "Más allá de que haya salido absuelta, los fondos públicos existieron y se financió una novela que nunca salió al aire a través de una universidad. Me parece que su carrera se la arruinó ella sola".

Amalia Granata y Ricardo Biasotti fueron pareja hasta que ella se mudó a Chile

En su descargo, Granata también centró la atención en la defensa de Ricardo Biasotti, a quien describió como víctima de una "estrategia perversa". Según relató, el empresario sufrió las consecuencias de las acusaciones de Andrea del Boca, a quien responsabilizó de impedir el vínculo con su hija e incluso de inventar un supuesto abuso.

Granata respaldó su postura en fallos judiciales que, afirmó, descartaron la existencia de abuso y señalaron que los relatos de la joven respondían a recuerdos implantados por la madre. Con dureza, calificó a la actriz de "mala y siniestra" y de actuar un papel de víctima frente a las cámaras.

Finalmente, se refirió a los rumores sobre un acuerdo comercial detrás del ingreso de Del Boca a Gran Hermano, que incluiría a su hija Anna Chiara. Para Granata, se trató de una estrategia laboral conjunta: "Me pareció más digno que entrara la hija y no ella, pero bueno, armó ese combo. Está bien, le estará buscando trabajo a la hija", ironizó.

