Cómo sigue el hombre atacado a fierrazos en un incidente de tránsito en Castelar Darío Alejando Vargas, de 62 años, fue operado en Ramos Mejía, tras sufrir el hundimiento del hueso occipital y tener comprometido su sistema nervioso.







El hombre sigue internado y podría necesitar una prótesis para la cabeza. C5N

Lo que empezó como una discusión de tránsito en Castelar terminó con un hombre golpeado con un fierro contundente en la cabeza y derivado a un hospital, con un diagnóstico de "fractura de cráneo y cirugía de urgencia", según informaron los médicos.

Darío Alejandro Vargas, de 62 años, quedó internado en el Sanatorio de La Trinidad de Ramos Mejía, en la Provincia de Buenos Aires, donde fue operado inmediatamente tras ser atacado con una llave de mecánico. El hecho ocurrió el lunes por la tarde y, tras el golpe, quedó tendido en el piso por 10 minutos, inconsciente.

Según el último parte médico, la cirugía fue necesaria para que el paciente no tenga un problema más grave de salud, ya que el hueso occipital estaba presionando zonas cercanas al cerebro y comprometiendo su sistema nervioso.

Si bien los familiares de Vargas pudieron hablar con él antes de la operación, los médicos revelaron que el proceso de recuperación va a ser largo, y que podría requerir la colocación de una prótesis en el futuro, según detalló El Trece.