25 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Cómo sigue el hombre atacado a fierrazos en un incidente de tránsito en Castelar

Darío Alejando Vargas, de 62 años, fue operado en Ramos Mejía, tras sufrir el hundimiento del hueso occipital y tener comprometido su sistema nervioso.

Por
El hombre sigue internado y podría necesitar una prótesis para la cabeza.

El hombre sigue internado y podría necesitar una prótesis para la cabeza.

C5N

Lo que empezó como una discusión de tránsito en Castelar terminó con un hombre golpeado con un fierro contundente en la cabeza y derivado a un hospital, con un diagnóstico de "fractura de cráneo y cirugía de urgencia", según informaron los médicos.

Ciudad de Buenos Aires.
Te puede interesar:

Después del alivio, vuelve el calor a Buenos Aires con más de 30°: cómo seguirá el clima

Darío Alejandro Vargas, de 62 años, quedó internado en el Sanatorio de La Trinidad de Ramos Mejía, en la Provincia de Buenos Aires, donde fue operado inmediatamente tras ser atacado con una llave de mecánico. El hecho ocurrió el lunes por la tarde y, tras el golpe, quedó tendido en el piso por 10 minutos, inconsciente.

Según el último parte médico, la cirugía fue necesaria para que el paciente no tenga un problema más grave de salud, ya que el hueso occipital estaba presionando zonas cercanas al cerebro y comprometiendo su sistema nervioso.

Si bien los familiares de Vargas pudieron hablar con él antes de la operación, los médicos revelaron que el proceso de recuperación va a ser largo, y que podría requerir la colocación de una prótesis en el futuro, según detalló El Trece.

Embed

Furia al volante en la Avenida Juan Manuel de Rosas

El ataque se produjo en la Avenida Juan Manuel de Rosas al 300, a escasos metros del Acceso Oeste. Allí, una camioneta 4X4 y una Fiat Fiorino se rozaron y empezaron los insultos que terminaron con los golpes. En las imágenes se ve el ataque de furia de uno de los hombres contra la cabeza de Vargas. Mientras el atacante permanece detenido, la Justicia investiga la responsabilidad de todos los participantes del episodio de violencia urbana.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Terror en Castelar: se bajó del auto con un arma, le pegaron con un fierro y se desmayó

play

Paro general de la CGT: cuáles son los accesos a la Ciudad que están cortados

La causa fue caratulada como doble homicidio culposo en accidente de tránsito.

Tragedia en Tucumán: dos personas murieron en un choque entre una camioneta y una moto

La inauguración de las obras del Puente Labruna está prevista para agosto de 2026.

Cerrarán la autopista Illia por avance de obras en el Puente Labruna

play

Choque y vuelco en Saavedra dejó cinco heridos internados

Las imágenes de los videos registrados por las cámaras de seguridad fueron clave para identificar a Juan Pablo Gini.

Robos en Villa Urquiza: el hermano del piloto Oscar Gini se entregó y quedó detenido

Rating Cero

La medida impide el acercamiento de la prensa a su domicilio familiar.
play

"De acá a futuro no me entrevisten...": Pampita explicó por qué puso una cautelar a los medios

La conductora realizó un fuerte reclamo en sus redes sociales. 

Julieta Prandi denunció que su ex no paga la cuota alimentaria hace 4 años: "Vengo haciéndome cargo de todo"

Daniela De Lucía abandonó la casa de Gran Hermano por la muerte de su padre.

Tras abandonar la casa de Gran Hermano, Daniela De Lucía habló por primera vez de la muerte de su padre

Divina Gloria tuvo que ser trasladada a un hospital.

Gran Hermano 2026: una segunda participante abandonó la casa y fue trasladada a un hospital

La charla íntima de Poggio con Zilli comenzó con los elogios de él a la exvedette.
play

"Es mi vida, no le hago mal a nadie": Franco Poggio, de Gran Hermano, habló sobre su camino a la libertad

El debut de la actriz en la casa de Gran Hermano no pasó indadvertido y revivió viejos enfrentamientos. 

Amalia Granata arremetió contra Andrea del Boca: "Es una mujer siniestra, su vida es una mentira"

últimas noticias

Las imágenes de los videos registrados por las cámaras de seguridad fueron clave para identificar a Juan Pablo Gini.

Robos en Villa Urquiza: el hermano del piloto Oscar Gini se entregó y quedó detenido

Hace 54 minutos
El objetivo es recrear la rutina habitual de cualquier dueño de mascota, pero sin la presencia física del animal.

Después de los therians, llega el "hobby dogging": la nueva tendencia de pasear perros imaginarios

Hace 1 hora
El hombre sigue internado y podría necesitar una prótesis para la cabeza.

Cómo sigue el hombre atacado a fierrazos en un incidente de tránsito en Castelar

Hace 1 hora
Cuello sufrió un traumatismo de cráneo grave con hematoma.

Córdoba: le pegaron un piedrazo en la cabeza mientras andaba en moto y está internado con muerte cerebral

Hace 1 hora
La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones de PNC y Desempleo, este jueves 26 de febrero

Hace 1 hora