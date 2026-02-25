Cómo sigue el hombre atacado a fierrazos en un incidente de tránsito en Castelar

Lo que empezó como una discusión de tránsito en Castelar terminó con un hombre golpeado con un fierro contundente en la cabeza y derivado a un hospital, con un diagnóstico de "fractura de cráneo y cirugía de urgencia", según informaron los médicos.
Darío Alejando Vargas, de 62 años, fue operado en Ramos Mejía, tras sufrir el hundimiento del hueso occipital y tener comprometido su sistema nervioso.
Darío Alejandro Vargas, de 62 años, quedó internado en el Sanatorio de La Trinidad de Ramos Mejía, en la Provincia de Buenos Aires, donde fue operado inmediatamente tras ser atacado con una llave de mecánico. El hecho ocurrió el lunes por la tarde y, tras el golpe, quedó tendido en el piso por 10 minutos, inconsciente.
Según el último parte médico, la cirugía fue necesaria para que el paciente no tenga un problema más grave de salud, ya que el hueso occipital estaba presionando zonas cercanas al cerebro y comprometiendo su sistema nervioso.
Si bien los familiares de Vargas pudieron hablar con él antes de la operación, los médicos revelaron que el proceso de recuperación va a ser largo, y que podría requerir la colocación de una prótesis en el futuro, según detalló El Trece.
El ataque se produjo en la Avenida Juan Manuel de Rosas al 300, a escasos metros del Acceso Oeste. Allí, una camioneta 4X4 y una Fiat Fiorino se rozaron y empezaron los insultos que terminaron con los golpes. En las imágenes se ve el ataque de furia de uno de los hombres contra la cabeza de Vargas. Mientras el atacante permanece detenido, la Justicia investiga la responsabilidad de todos los participantes del episodio de violencia urbana.