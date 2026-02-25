Crece la preocupación por la salud de Donald Trump: 6 de cada 10 estadounidenses lo ven "errático con la edad"

La salud y la aptitud de Donald Trump volvieron al centro del debate público en Estados Unidos luego de que una encuesta de Reuters/Ipsos revelara que el 61% de los estadounidenses considera que el presidente “se ha vuelto errático con la edad”.
Una encuesta reflejó dudas mayoritarias sobre el estado del presidente. En paralelo, un video difundido en redes volvió a alimentar interrogantes sobre su desempeño físico y mental.
La percepción varía según la identificación partidaria: el 89% de los demócratas y el 64% de los independientes comparten esa mirada, mientras que entre los republicanos el porcentaje desciende al 30%. Al mismo tiempo, el sondeo registró que la imagen positiva del mandatario se ubica en torno al 40%, dos puntos por encima de la medición de comienzos de febrero, aunque siete puntos por debajo del nivel que tenía cuando regresó en enero de 2025 a la Casa Blanca para iniciar su segundo mandato.
El relevamiento, realizado sobre 4.638 adultos en todo el país y con un margen de error de dos puntos porcentuales, también midió la percepción sobre la capacidad mental del jefe de Estado. El 45% lo describió como “mentalmente agudo y capaz de afrontar los desafíos”, una caída respecto del 54% que sostenía esa opinión en septiembre de 2023. Entre los republicanos, el 81% mantiene una valoración positiva en ese aspecto, mientras que entre demócratas e independientes los niveles de confianza descendieron en los últimos años.
La discusión sobre la edad no se limita a la figura presidencial. El 79% de los encuestados coincidió en que los funcionarios electos en Washington son “demasiado mayores” para representar a la mayoría de los ciudadanos. En el Senado, la edad promedio ronda los 64 años y en la Cámara de Representantes, los 58.
En ese contexto, en las últimas horas se viralizó un video en el que se observa a Trump al finalizar un acto oficial en la Casa Blanca. En las imágenes, el mandatario se apoya sobre el podio y camina hacia una puerta cerrada mientras los asistentes permanecen sentados, una secuencia que fue ampliamente compartida en redes sociales y sumó comentarios sobre su estado físico.
Trump asumió su segundo mandato como el presidente de mayor edad en jurar el cargo, superando a su antecesor, Joe Biden, cuyo gobierno también estuvo atravesado por cuestionamientos vinculados a su salud. Desde la Casa Blanca no respondieron a las consultas sobre los resultados del sondeo.