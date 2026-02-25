Crece la preocupación por la salud de Donald Trump: 6 de cada 10 estadounidenses lo ven "errático con la edad" Una encuesta reflejó dudas mayoritarias sobre el estado del presidente. En paralelo, un video difundido en redes volvió a alimentar interrogantes sobre su desempeño físico y mental. Por + Seguir en







Crece la preocupación por la salud de Donald Trump: 6 de cada 10 estadounidenses lo ven "errático con la edad"

La salud y la aptitud de Donald Trump volvieron al centro del debate público en Estados Unidos luego de que una encuesta de Reuters/Ipsos revelara que el 61% de los estadounidenses considera que el presidente “se ha vuelto errático con la edad”.

La percepción varía según la identificación partidaria: el 89% de los demócratas y el 64% de los independientes comparten esa mirada, mientras que entre los republicanos el porcentaje desciende al 30%. Al mismo tiempo, el sondeo registró que la imagen positiva del mandatario se ubica en torno al 40%, dos puntos por encima de la medición de comienzos de febrero, aunque siete puntos por debajo del nivel que tenía cuando regresó en enero de 2025 a la Casa Blanca para iniciar su segundo mandato.

El relevamiento, realizado sobre 4.638 adultos en todo el país y con un margen de error de dos puntos porcentuales, también midió la percepción sobre la capacidad mental del jefe de Estado. El 45% lo describió como “mentalmente agudo y capaz de afrontar los desafíos”, una caída respecto del 54% que sostenía esa opinión en septiembre de 2023. Entre los republicanos, el 81% mantiene una valoración positiva en ese aspecto, mientras que entre demócratas e independientes los niveles de confianza descendieron en los últimos años.

ÚLTIMA HORA: Un clip se está volviendo viral desde esta mañana de Donald Trump deambulando hacia el final del evento en la Casa Blanca. Él corta el podio para apoyarse y camina extrañamente hacia una puerta cerrada mientras todos permanecen sentados torpemente.

— Jesus Osorio (@jesus_osorior) February 24, 2026



Donald Trump no… pic.twitter.com/e1Bs92HBjE — Jesus Osorio (@jesus_osorior) February 24, 2026 La discusión sobre la edad no se limita a la figura presidencial. El 79% de los encuestados coincidió en que los funcionarios electos en Washington son “demasiado mayores” para representar a la mayoría de los ciudadanos. En el Senado, la edad promedio ronda los 64 años y en la Cámara de Representantes, los 58.

En ese contexto, en las últimas horas se viralizó un video en el que se observa a Trump al finalizar un acto oficial en la Casa Blanca. En las imágenes, el mandatario se apoya sobre el podio y camina hacia una puerta cerrada mientras los asistentes permanecen sentados, una secuencia que fue ampliamente compartida en redes sociales y sumó comentarios sobre su estado físico.