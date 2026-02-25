25 de febrero de 2026 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 25 de febrero

El oficial cotiza a $1.350 para la compra y $1.400 para la venta, luego de un inicio de semana que cortó la racha bajista y que había tocado los $1.390.

¿A cuánto cotiza el dólar?

El dólar oficial de Banco Nación se vende a $1.400 y se compra a $1.350, luego de una rueda donde aumentó $10, tras presentar una semana previa con bajas que logró alcanzar su menor nivel en cuatro meses. Por otro lado, el dólar MEP se vende a $1.405,08.

El dólar cotiza en torno a los $1.400. 
El dólar en el Banco Nación cortó su racha de bajas consecutivas y cerró en $1.400

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, puso en valor el dato de enero en el Sector Público Nacional (SPN) que registró un resultado financiero superavitario por $1.105.159 millones, producto de un superávit primario de $3.125.737 millones, y de un pago de intereses de deuda pública neto por $2.020.578 millones.

Tipos de dólar

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.350 para la compra y $1.400 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.410 para la compra y $1.430 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.378.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.820.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.444,50 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.405,08.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.384.

