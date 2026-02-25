25 de febrero de 2026 Inicio
Reunión clave de la CGT: se definen medidas contra la reforma laboral para cuando se trate en el Senado

La mesa chica volverá a juntarse previo a la sesión del viernes, donde el oficialismo buscará aprobar la ley de modernización laboral. ¿Qué medidas evalúa la central obrera?

La reunión de la CGT será a las 15.

La mesa chica de la Confederación General del Trabajo (CGT) se reunirá el miércoles en la previa del tratamiento de la reforma laboral del viernes en el Senado con el fin de poder definir nuevas medidas de fuerza a tomar y poder definir la postura que tomarán.

Te puede interesar:

El encuentro fue convocado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello a las 15 en la sede de la UPCN y el jefe de los estatales, Andrés Rodríguez, será el mediador. Cabe destacar que la última medida fue el jueves pasado donde se realizó un paro general.

A su vez, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) convocó a una movilización el viernes a las 12 cuando se trate la reforma laboral en el Senado, a lo que se le sumará un paro nacional de ATE, que es integrado por el FreSu, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y las dos facciones de la CTA, entre otras.

Desde la CGT aseguraron que buscarán hacerles pagar “el costo político” a los senadores que voten a favor, sobre todo a los que provengan del peronismo, según indicó Noticias Argentinas. También preparan un "accionar en Tribunales", siempre y cuando se llegue a confirmar.

