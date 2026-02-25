Julieta Prandi denunció que su ex no paga la cuota alimentaria hace 4 años: "Vengo haciéndome cargo de todo" La conductora hizo un fuerte descargo en sus redes sociales y le reclamó a la Justicia que tome medidas para que su exesposo, Claudio Contardi, condenado por violación, cumpla con sus obligaciones de alimentos. + Seguir en







La conductora realizó un fuerte reclamo en sus redes sociales.

La modelo y conductora Julieta Prandi utilizó sus redes sociales para reclamar a la Justicia el pago de la cuota alimentaria que su exmarido Claudio Contardi, condenado a 19 años de prisión por violación y daño psicológico, adeuda desde hace cuatro años. "Vengo haciéndome cargo de todo desde siempre", expresó en su descargo público.

A poco más de seis meses de la condena de prisión del empresario, Prandi utilizó su cuenta de X para "tener una charla" con el Juzgado Número 2 de San Isidro. "¿Sería mucha molestia que, después de reclamar alimentos durante cuatro años, finalmente tomen las medidas correspondientes para que mis hijos reciban su cuota? Vengo haciéndome cargo de todo desde siempre", posteó la modelo en su cuenta.

"Muchas gracias, señora jueza. Usted entenderá que no es justo que una madre sostenga todo de por vida", agregó al pedido realizado por redes. A su vez, la modelo explicó que el reclamo fue iniciado en el departamento judicial de San Isidro hace casi cuatro años: de acuerdo a su posteo, la fecha de inicio del expediente es del 29 de marzo de 2022.

Posteo en X de Julieta Prandi La relación Prandi - Contardi El empresario gastronómico fue condenado por violar a Prandi en reiteradas ocasiones entre 2015 y 2018, mientras estaban casados, pero la investigación recién empezó en 2021, a partir de la denuncia de la víctima ante la UFI N°4 de Escobar. Según su relato, Contardi comenzó con sus conductas violentas tras mudarse a un country en Escobar: la alejó de sus familiares y amigos, no le permitía manejar e incluso la obligó a cambiar su número de teléfono.

Los hechos de vejación comenzaron meses después del nacimiento del primer hijo de la pareja. No obstante, ya había signos de agresiones verbales durante el embarazo del niño; tras el parto, el sometimiento se profundizó. Según relató Prandi, su exmarido la forzaba cuando ella se negaba a tener relaciones y la agredía con frases humillantes. El miedo se volvió cotidiano: sentía rechazo al escucharlo llegar a casa.