La participante de Gran Hermano 2026 Daniela De Lucía confirmó que abandonó el reality debido a la muerte de su padre, quien sufría problemas de salud, y señaló que se dirigirá a la ciudad de Tandil para acompañar a su madre.

En diálogo con A la Tarde, De Lucía se refirió a su padre y marcó que su fallecimiento fue inesperado. "Estoy bien. Acabo de salir de la casa y estoy viajando a Tandil para acompañar a mamá. Él tenía un deterioro físico y de hace tiempo. Igualmente, esto fue sorpresivo, no lo esperábamos. Una infección en unas escaras en la espalda y una infección urinaria en una persona de 81 años fue el fin", explicó.

En tal sentido, expuso su aflicción y destacó su paso por el reality. "Triste, pero no quería dejar de mandar el mensaje. Fueron dos días en la casa de Gran Hermano que quedarán siempre en mi recuerdo. Fue una hermosa experiencia, pero ahora acompañando a la vida real, con la familia", expresó.

Previamente, el deceso había sido confirmado por la producción del programa. "Lamentamos profundamente informar que el papá de la participante Daniela De Lucía falleció este miércoles, luego de atravesar diversos problemas de salud que habían motivado su internación . Daniela fue informada de la noticia, asistida y contenida en todo momento por el equipo de psicólogos y la producción de Gran Hermano", informó el reality.

De Lucía nació el 9 de noviembre de 1980 en Tandil. Tiene 45 años, es escritora y conferencista con reconocidos trabajos como Master Coach. Recibida como Licenciada en Relaciones Públicas de la UADE, también obtuvo certificaciones de élite de la Harvard Business School y el programa de Robbins-Madanes Training.

Gran Hermano 2026: una segunda participante abandonó la casa y fue trasladada a un hospital

A tan solo pocos días de que iniciado un nuevo ciclo de Gran Hermano, dos participantes ya abandonaron la casa más famosa del país. La primera de ellas fue Daniela De Lucía por la muerte de su padre. Ahora, este jueves la segunda competidora en retirarse del reality fue Divina Gloria, quien debió ser trasladada a un hospital.

La información fue difundida por el conductor de Gran Hermano, Santiago del Moro, mediante su cuenta oficial de la red social Instagram. "Divina Gloria será llevada hasta una clínica cercana a la casa para hacerse unos chequeos a pedido de los médicos que atienden a los jugadores", dijo.

Luego, agregó que "se mantendrá el protocolo de aislamiento como ya sucedió en otras ocasiones" y dejó abierta la posibilidad de que la actriz vuelva a ingresar a la casa. Hasta el momento, se desconocen los motivos de la complicación de salud de la exgatita de Jorge Porcel. En caso de que los médicos confirmen que se encuentra en buen estado, Divina Gloria podrá volver a participar del reality.