25 de febrero de 2026 Inicio
Cuba mató a cuatro tripulantes de una embarcación civil de Estados Unidos y subió la tensión con Donald Trump

El Ministerio del Interior cubano informó que también se registraron seis heridos, quienes fueron asistidos. Fue en medio de las rispideces entre los gobiernos de Miguel Díaz-Canel y de Donald Trump.

El Ministerio del Interior de Cuba confirmó que la Tropa Guardafrontera mató a cuatro personas que integraban una embarcación civil, por lo que el gobierno de Miguel Díaz-Canel incrementó la tensión con la administración de Donald Trump.

Donald Trump en el Congreso.
Donald Trump aseguró que Irán está desarrollando misiles capaces de alcanzar a Estados Unidos

En un comunicado, el Ministerio del Interior de Cuba expuso que la embarcación transitaba sobre territorio de ese país: "En horas de la mañana de este 25 de febrero de 2026, se detectó una lancha rápida infractora dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de la Florida, Estados Unidos, con folio FL7726SH, que se aproximó a una 1 milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en cayo Falcones, municipio Corralillo, provincia Villa Clara".

En tal sentido, afirmó que sus integrantes atacaron al personal cubano. "Al aproximarse una unidad de superficie de las Tropas Guardafronteras del Ministerio del Interior, con 5 combatientes, para su identificación, desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos que provocaron que el comandante de la embarcación cubana, resultara lesionado", señaló.

"Como consecuencia del enfrentamiento, hasta el cierre de esta información, por la parte foránea, cuatro agresores resultaron abatidos y seis lesionados, quienes fueron evacuados y recibieron asistencia médica", agregó la cartera en esta línea.

En tanto, confirmó que las autoridades ordenaron una investigación: "Ante los actuales desafíos, Cuba ratifica su voluntad de proteger las aguas territoriales, teniendo como base que la defensa nacional es un pilar fundamental para el Estado cubano a favor de la protección de su soberanía y la estabilidad en la región. Prosiguen las investigaciones por las autoridades competentes para el total esclarecimiento de los hechos".

La confirmación del Ministerio del Interior cubano se produjo en medio de la tensión entre ambos gobiernos, ya que Washington endureció sanciones y medidas destinadas a limitar los envíos de combustible hacia Cuba, lo que obligó al gobierno de Miguel Díaz-Canel a implementar planes de contingencia en sectores clave como la generación eléctrica, el transporte y la producción de alimentos.

En este marco, Trump firmó una orden ejecutiva el 29 de enero en la que autorizó imponer aranceles sin tope a los países que le vendan petróleo a Cuba, aunque luego la administración republicana flexibilizó su postura de bloqueo.

Según el documento, la decisión se tomó porque el gobierno de la isla representa una "amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad nacional.

Estos aranceles a los países que le proporcionen petróleo a la isla no tendrán límite. Por el contrario, el importe se fijará con un impuesto "ad valorem adicional a las importaciones de bienes provenientes de un país extranjero que, directa o indirectamente, venda o suministre petróleo a Cuba", estableció el nuevo decreto.

En la orden ejecutiva, Estados Unidos también acusó a Cuba de "desestabilizar la región mediante la inmigración y la violencia" y difundir "sus ideas, políticas y prácticas comunistas por todo el hemisferio occidental".

