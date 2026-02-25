25 de febrero de 2026 Inicio
Córdoba: le pegaron un piedrazo en la cabeza mientras andaba en moto y está internado con muerte cerebral

Mateo Cuello, de 18 años, se encuentra en terapia intensiva del Hospital Regional de Villa Dolores tras haber sido víctima de una agresión violenta en el valle de Traslasierra. Hay dos detenidos, entre ellos un menor de 17.

Por
Cuello sufrió un traumatismo de cráneo grave con hematoma.

Cuello sufrió un "traumatismo de cráneo grave con hematoma".

Un joven de 18 años, identificado como Mateo Cuello, se encuentra internado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional de Villa Dolores con muerte cerebral, tras haber sido víctima de una agresión violenta mientras circulaba en su motocicleta por el valle de Traslasierra.

Las imágenes de los videos registrados por las cámaras de seguridad fueron clave para identificar a Juan Pablo Gini.
El ataque se produjo durante la madrugada del martes en el barrio Las Encrucijadas, momento en el que Cuello recibió un fuerte impacto de piedra en la sien. Luego de sufrir una descompensación inmediata, fue trasladado por sus propios padres al centro de salud local, donde los médicos le diagnosticaron un "traumatismo de cráneo grave con hematoma".

Ante la irreversibilidad del cuadro clínico informada en las últimas horas, trascendió que la familia del joven dio el consentimiento para realizar la ablación de órganos. Este procedimiento se llevará a cabo en el mismo nosocomio donde el paciente permanecía asistido tras el incidente que conmocionó a la localidad cordobesa.

En relación al avance de la causa judicial, las autoridades confirmaron la detención de dos personas vinculadas al episodio, entre ellas un menor de 17 años de edad. Los sospechosos quedaron a disposición de la Justicia mientras se determinan sus respectivas responsabilidades en el lanzamiento del proyectil que impactó contra la víctima.

La investigación técnica y testimonial se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía de Fuero Múltiple de 1° Nominación, liderada por la Dra. Lucrecia Zambrana. El Ministerio Público Fiscal continúa trabajando en el sector del ataque para recolectar pruebas que permitan esclarecer la mecánica y el móvil de la agresión.

