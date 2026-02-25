"Es mi vida, no le hago mal a nadie": Franco Poggio, de Gran Hermano, habló sobre su camino a la libertad En una charla íntima con la exvedette Yanina Zilli, el modelo sanjuanino se sinceró sobre su proceso personal y los prejuicios sociales sobre la sexualidad. + Seguir en







La charla íntima de Poggio con Zilli comenzó con los elogios de él a la exvedette. Redes sociales

Franco Poggio, el primer sanjuanino de Gran Hermano, confesó qué sintió cuando reveló su orientación sexual: “Es mi vida, no le hago mal a nadie”, reflexionó sobre su camino a la libertad.

El participante contó cómo fue "salir del closet" en una charla íntima con la exvedette Yanina Zilli. Todo empezó cuando el joven de 23 años la elogió por su forma de ser "muy liberal". El hermanito mantiene una relación con el influencer y conductor Lizardo Ponce.

La mediática reaccionó con una frase reveladora: "La vida es así, hay que soltar, como el agua que atraviesa las piedras y sigue". Ahí Poggio se sinceró: "Cuando salí del closet mi cabeza no daba más y al final, dije 'basta, ya está'. Es mi vida, no le hago mal a nadie".

Poggio habló de otros jóvenes que todavía dudan o demoran en asumir su sexualidad: "Hay chicos que por mandato familiar se esconden. Tenes que ser vos y vivir tu vida. Va a estar todo bien", sugirió.

Embed La exactriz de Rompeportones remarcó que "la vida va tan rápido que cuando llegas al final no podes decir, 'mira si hubiese dicho, mirá si hubiese hecho'. Es la vida. Ni lo bueno ni lo malo dura para siempre". Este fue el momento donde el estudiante de Psicología habló de su familia: "Cuando le dije a mi familia, en mi cabeza me había hecho una película, fue totalmente distinto y todo fue super tranquilo".