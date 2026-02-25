Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones de PNC y Desempleo, este jueves 26 de febrero

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este jueves 26 de febrero de 2026 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 1.
ANSES: jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
ANSES detalló que los titulares con DNI terminado en 6 y 7 podrán cobrar este jueves 26 de febrero sus jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo.
Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
Los beneficiarios de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento pueden cobrar hasta el 12 de marzo, sin importar la finalización de DNI.
Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas
ANSES detalló que los beneficiarios de de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, con cualquier terminación de DNI, hasta el 12 de marzo.
Desempleo Plan 1
Los titulares de Desempleo Plan 1 podrán cobrar este jueves 26 de febrero con DNI culminado en 4 y 5.