Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones de PNC y Desempleo, este jueves 26 de febrero

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este jueves 26 de febrero de 2026 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 1.

ANSES reiteró que nunca solicita información sensible por teléfono, correo electrónico, redes sociales o mensajes de texto.
Importante: estos son los canales oficiales de ANSES para hacer denuncias por estafas telefónicas

ANSES: jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

ANSES detalló que los titulares con DNI terminado en 6 y 7 podrán cobrar este jueves 26 de febrero sus jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Los beneficiarios de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento pueden cobrar hasta el 12 de marzo, sin importar la finalización de DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

ANSES detalló que los beneficiarios de de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, con cualquier terminación de DNI, hasta el 12 de marzo.

Desempleo Plan 1

Los titulares de Desempleo Plan 1 podrán cobrar este jueves 26 de febrero con DNI culminado en 4 y 5.

