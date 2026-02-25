La información fue difundida por el conductor de Gran Hermano, Santiago del Moro, mediante su cuenta oficial de la red social Instagram.

A tan solo pocos días de que comience un nuevo ciclo de Gran Hermano , dos participantes ya abandonaron la casa más famosa del país. La primera de ellas fue Daniela de Lucía por la muerte de su padre. Ahora, este jueves la segunda competidora en retirarse del reality fue Divina Gloria , quien debió ser trasladada a un hospital.

Tras abandonar la casa de Gran Hermano, Daniela De Lucía habló por primera vez de la muerte de su padre

La información fue difundida por el conductor de Gran Hermano, Santiago del Moro, mediante su cuenta oficial de la red social Instagram. "Divina Gloria será llevada hasta una clínica cercana a la casa para hacerse unos chequeos a pedido de los médicos que atienden a los jugadores", dijo.

Luego, agregó que " se mantendrá el protocolo de aislamiento como ya sucedió en otras ocasiones" y dejó abierta la posibilidad de que la actriz vuelva a ingresar a la casa.

Hasta el momento, se desconocen los motivos de la complicación de salud de la exgatita de Jorge Porcel. En caso de que los médicos confirmen que se encuentra en buen estado, Divina Gloria podrá volver a participar del reality de la casa más famosa del país.

La producción de Gran Hermano 2026 confirmó que una participante dejará la casa de manera sorpresiva por una cuestión familiar. Mediante un triste comunicado revelaron que el padre de Daniela De Lucía falleció "luego de atravesar diversos problemas de salud que habían motivado su internación". En la gala de este miércoles brindarán detalles sobre la situación.

"Lamentamos profundamente informar que el papá de la participante Daniela De Lucía falleció este miércoles, luego. de atravesar diversos problemas de salud que habían motivado su internación. Daniela fue informada de la noticia, asistida contenida en todo momento por el equipo de psicólogos y la producción de Gran Hermano", señalaron desde el reality en redes sociales.

En este marco, explicaron que la participante "tomó la decisión de abandonar la casa para despedir los restos de su padre y acompañar a sus seres queridos".

Daniela nació el 9 de noviembre de 1980 en Tandil. Tiene 45 años, es escritora y conferencista con reconocidos trabajos como Master Coach. Recibida como Licenciada en Relaciones Públicas de la UADE también obtuvo certificaciones de élite Harvard Business School y el programa de Robbins-Madanes Training.