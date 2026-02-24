24 de febrero de 2026 Inicio
Estados Unidos subió la tensión con Irán: envió 12 aviones de guerra a Medio Oriente

Las naves aterrizaron en Israel durante este martes, dos días antes de que comience la tercera ronda de negociaciones entre Teherán y Washington, quien hizo su mayor despliegue militar en Medio Oriente desde la guerra de Irak, en 2003.

Medios israelíes difundieron la llegada de los doce aviones de guerra de Estados Unidos.

Estados Unidos sumó este martes unos 12 aviones caza F-22 a Medio Oriente, como parte del despliegue militar de Washington en la región ante las tensiones crecientes con Irán. Las naves de guerra aterrizaron durante la mañana en Israel, procedentes de la base de Reino Unido en las que se encontraban.

El arribo de los aviones de guerra estadounidenses fue informado por los propios medios israelíes. Según el diario The Times of Israel, los poderosos caza F-22 aterrizaron en una base militar ubicada en el sur del país y ya se encuentran listos para entrar en acción si el conflicto con Teherán continúa creciendo.

Las naves de guerra partieron de la base militar de Lakenheath, en el Reino Unido, donde se encontraban en este por problemas de reabastecimiento. Con la llegada de estos aviones, Estados Unidos aumentó la tensión con Irán, precisamente dos días antes que se retomen las negociaciones de paz entre ambos países.

Las delegaciones diplomáticas de Washington y Teherán se reunirán este jueves en Ginebra, en Suiza, para continuar discutiendo los puntos de paz en torno al programa nuclear iraní. Estas negociaciones sucederán en el marco del mayor despliegue militar de Estados Unidos en la región, desde su invasión a Irak en el año 2003.

Además de las doce naves de guerra, Estados Unidos envió dos portaaviones, varios destructores y docenas de aviones de combate que se encuentran a pocos kilómetros de la República Islámica de Irán.

Donald Trump, tras la muerte de "El Mencho": "México debe intensificar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al abatimiento de Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación y uno de los criminales más buscados del mundo, y advirtió que "¡México debe intensificar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas!"

En la red social Truth Social, Trump marcó que la administración de Claudia Sheinbaum debe incrementar su lucha contra el narcotráfico. "Excelente entrevista con el patriota estadounidense Derek Maltz a cargo del maravilloso presentador de Fox & Friends, Lawrence Jones, ¡que es fantástico! ¡México debe intensificar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas!", aseveró.

Donald Trump

En tanto, previamente, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación era "un objetivo prioritario para los gobiernos por ser uno de los principales traficantes de fentanilo a nuestro país".

"El año pasado, el presidente Trump designó con razón al Cártel Jalisco Nueva Generación como Organización Terrorista Extranjera, porque eso es precisamente lo que es. En este operativo, tres miembros adicionales del cártel fueron asesinados, tres resultaron heridos y dos fueron arrestados", recordó Leavitt en la red social X.

Luego puso énfasis en la política impulsada por el republicano desde su regreso a la presidencia: "Ha sido muy claro. Estados Unidos garantizará que los narcoterroristas que envían drogas letales a nuestra patria se vean obligados a enfrentar la ira de la justicia que merecen desde hace mucho tiempo".

El Mencho México
