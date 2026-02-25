Robos en Villa Urquiza: el hermano del piloto Oscar Gini se entregó y quedó detenido Juan Pablo Gini fue captado por las cámaras de distintos locales del barrio donde ingresó a robar. Se encontraba prófugo y, gracias a las imágenes que circularon en redes sociales, sus vecinos pudieron identificarlo rápidamente. Por + Seguir en







Las imágenes de los videos registrados por las cámaras de seguridad fueron clave para identificar a Juan Pablo Gini.

Juan Pablo Gini, hermano y asistente del piloto de carreras Oscar Gini, se entregó a la Justicia y quedó detenido tras ser acusado de una ola de robos en comercios de Villa Urquiza y Olivos. El hombre fue identificado gracias a las imágenes que quedaron captadas en las cámaras de seguridad de los locales asaltados, ya que era un mecánico conocido por sus vecinos.

Además, el tallerista es una figura reconocida en el ámbito del automovilismo: no solo es hermano y asistente de Oscar Gini en el TC Bonaerense, sino también propietario de Ovacar, un taller mecánico ubicado en la Avenida Congreso al 3800, en el barrio porteño de Coghlan. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad permitieron identificarlo en videos que pronto se viralizaron en redes sociales.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @locosxelbonaerense.24 Los hechos comenzaron en las primeras horas del viernes pasado, cuando el sospechoso forzó la cerradura de un local gastronómico en Villa Urquiza. De acuerdo a las cámaras, se dirigió al mostrador y se llevó la recaudación junto con el teléfono del comercio. Los registros fílmicos mostraron que, aunque las alarmas se dispararon, el hombre siguió adelante con el robo, imperturbable frente al ruido.

Luego de perpetuado el primer hecho delictivo, horas después las cámaras lo volvieron a capturar en un comercio de diseño y decoración en Olivos sobre la avenida Maipú. Allí intentó abrir las puertas durante varios minutos y rompió tres cerraduras con una herramienta para ingresar, sustrayendo todo el dinero de la caja.

Juan Pablo Gini contaba con antecedentes legales ya que, según fuentes judiciales, fue denunciado anteriormente por un robo cometido en el año 2019. No obstante, los vecinos de la zona se mostraron sorprendidos ante las acusaciones y lo describieron como una persona conocida y cordial.

Juan Pablo Gini robando en un negocio Según revelaron algunas fuentes cercanas, el mecánico podría enfrentar problemas de adicciones, acusación que los investigadores sumaron como posible móvil para cometer los delitos. Asimismo, algunos vecinos testificaron que era "un buen hombre y solidario", aunque "durante la noche salía con todo su conocimiento de cerrajero, a cara descubierta, y entraba a los locales para llevarse plata y mercadería". Tras la difusión masiva de los videos y la relevancia que tomaron los hechos en el ambiente automovilístico, Juan Pablo Gini se entregó ante la Justicia y quedó arrestado. Los investigadores buscan determinar si existieron más hechos además de los registrados por las cámaras, que constituyen hasta el momento la base probatoria principal en la causa.