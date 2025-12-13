Donald Trump minimizó las fotos del caso Epstein: "Todo el mundo lo conocía" Tras la difusión de imágenes que muestran vínculos del financista con figuras de la élite política, el presidente de Estados Unidos restó importancia al material. La Casa Blanca salió en su defensa y acusó a los demócratas de crear una "narrativa falsa". Por + Seguir en







Donald Trump minimizó las fotos del caso Epstein y acusó a los demócratas de "crear una narrativa falsa".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, trató este sábado de minimizar el impacto que provocaron fotos publicadas por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que reafirman su vínculo con Jeffrey Epstein, fallecido financista denunciado por tráfico de menores.

Las fotografías, publicadas el viernes en una carpeta de Dropbox, muestran al financista y delincuente sexual junto a figuras de la política y los negocios estadounidenses. Entre ellas aparecen el expresidente Bill Clinton, el empresario Bill Gates y el propio Trump, quien ya había sido vinculado públicamente a Epstein en ocasiones anteriores.

Consultado durante una conferencia de prensa, Trump sostuvo que las imágenes “no son gran cosa” y afirmó que “todo el mundo lo conocía”. “No he visto las fotos, pero estaba siempre por Palm Beach. Hay cientos y cientos de personas que tienen fotos con él”, respondió. Tras esa declaración, el mandatario cambió de tema.

Trump reconoció en el pasado haber mantenido una relación social con Epstein durante los años 90 y comienzos de los 2000, aunque aseguró que cortó el vínculo “mucho tiempo antes” de que el financista fuera condenado por tráfico de menores. También negó de forma reiterada haber conocido o participado de los delitos sexuales que se le atribuyeron.

Desde el Comité de Supervisión indicaron que existen alrededor de 95.000 imágenes vinculadas al caso Epstein, aunque hasta el momento difundieron 19 y luego sumaron otras 65. No confirmaron si harán públicas la totalidad de las fotos ni cuándo lo harán.