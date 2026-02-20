20 de febrero de 2026 Inicio
Caso Epstein: el Gobierno británico analiza excluir al expríncipe Andrés de la línea sucesoria al trono

Tras la detención del hermano del rey Carlos III, la administración de Keir Starmer evalúa impulsar una legislación histórica en el Parlamento para anular su derecho sucesorio ante el fuerte reclamo de diversos sectores políticos y sociales.

Por
El expríncipe Andrés está involucrado en la causa Epstein y la sociedad británica exige investigación.

Reuters

En el Reino Unido, el arresto policial de Andrés Mountbatten-Windsor comenzó a mover los cimientos constitucionales este viernes. Después de que el exmiembro de la realeza pasara 11 horas detenido en Norfolk, diversas voces políticas reclamaron una intervención directa del Parlamento británico con el objetivo de eliminarlo de forma definitiva de la línea sucesoria.

Carlos III aseguró que la policía tiene el apoyo incondicional de la Casa Real.
El gobierno de Keir Starmer considera la idea de impulsar la legislación necesaria para anular la posibilidad de que Andrés acceda al trono. Según informó el medio británico BBC, varios diputados relevantes expresaron su intención de respaldar esta medida. Actualmente, el investigado ocupa el octavo puesto en la lista de herederos.

El País indicó que, a pesar de que Carlos III le quitó sus títulos, Andrés mantiene su estatus como posible sucesor por normas tradicionales. Para modificar esta situación, resulta indispensable un acto concreto del Parlamento con el aval de la Commonwealth. La ciudadanía y diversos representantes manifestaron su descontento ante la vigencia de estos privilegios en el contexto judicial.

"Claramente, este es un asunto que el Parlamento va a tener que tomar en consideración en el momento apropiado", afirmó Ed Davey, líder de los liberales-demócratas. El político sostuvo que la monarquía querrá asegurarse de que no exista posibilidad de que Andrés sea rey. Existe un consenso político que crece mientras la justicia avanza sobre la causa.

La Cámara de los Comunes y la de los Lores se rigen por costumbres antiguas que dificultan estos debates internos: históricamente, el reglamento impedía mencionar a la monarquía en sede parlamentaria sin una moción previa. Sin embargo, el escándalo internacional rompió con el hermetismo tradicional que protegía a los integrantes de la Corona.

exprincipe andres 19-2-26
El expríncipe Andres, luego de ser liberado bajo investigación por su participación en el tráfico sexual de menores orquestado por Jeffrey Epstein.

La presión social para que avance la investigación sobre el expríncipe y la Corona

Todo cambió en el escenario político británico tras las recientes revelaciones sobre la conducta del hijo de la fallecida reina. Hay un denominador común entre los partidos para reclamar que se debata la retirada de Andrés de la sucesión. Algunos sectores exigen una investigación formal sobre el conocimiento de la Corona acerca de la relación del expríncipe con Epstein y sus negociados.

"Si es hallado culpable, el Parlamento está en su derecho de apartarlo de la línea sucesoria", señaló el diputado Andrew Bowie. Por su parte, Zack Polanski, líder del Partido Verde, reclamó una investigación oficial sobre las dudas que Buckingham debe resolver. La presión social aumenta tras conocerse que el 82% de los británicos exige su exclusión, según la consultora YouGov.

Caso Epstein: tras once horas detenido, liberaron al expríncipe Andrés

El exmiembro de la realeza británica es acusado de haber participado del tráfico sexual de menores que era orquestado por Jeffrey Epstein, el financista que se suicidó en prisión en 2019 tras ser condenado. Después de estar detenido este jueves durante 11 horas en Norfolk, el expríncipe Andrés recuperó la libertad bajo investigación.

La Policía de Thames Valley informó que Andrew Mountbatten-Windsor salió de la dependencia policial bajo la sospecha de ejercer "mala conducta en el ejercicio de un cargo público". Los fotoperiodistas captaron su expresión tras el operativo en Sandringham. Allí, los agentes secuestraron equipos informáticos y documentación clave para el avance de la causa.

