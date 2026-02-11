Caso Epstein: una presentación de la fiscal general ante el Congreso de Estados Unidos terminó en insultos y gritos Pam Bondi compareció ante la Cámara de Representantes para declarar sobre los archivos recientemente desclasificados del financista Jeffrey Epstein. Durante la audiencia, de la que participaron algunas de las denunciantes, la funcionaria defendió a Donald Trump y tuvo fuertes cruces con representantes demócratas. Por + Seguir en







Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, se enfrentó fuertemente con congresistas del Comité Judicial de la Cámara baja estadounidense. Reuters - BBC

La fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, mantuvo un duro enfrentamiento con legisladores demócratas durante su presentación ante el Comité Judicial de la Cámara baja este miércoles. Tras la difusión de miles de documentos, la funcionaria sostuvo que no hay evidencia de ilícitos por parte del presidente Donald Trump.

Uno de los momentos más candentes del encuentro fue cuando el congresista Ted Lieu exhibió un video donde el actual mandatario aparece con el pederasta fallecido en eventos sociales. Ante las imágenes con mujeres menores de edad, la funcionaria calificó la situación de ridícula y aseguró: "No hay pruebas de que Donald Trump haya cometido ningún delito".

La respuesta de la fiscal provocó la reacción inmediata de los parlamentarios demócratas, quienes la acusaron de mentir bajo juramento frente al comité. El clima de tensión derivó en una ola de gritos entre ambos bloques políticos tras la masiva publicación de más de 3 millones de archivos confidenciales.

Embed - PAM BONDI y CONGRESISTAS intercambian INSULTOS en audiencia sobre los ARCHIVOS EPSTEIN | EL PAÍS El legislador republicano Thomas Massie también cuestionó con dureza a Bondi por la supuesta filtración de identidades de las víctimas y el encubrimiento de cómplices. El impulsor de la Ley de Transparencia Epstein exigió responsables por este fallo masivo, mientras la fiscal respondió con calificativos personales hacia el parlamentario.

La sesión contó con la presencia de víctimas del financista en las gradas del Capitolio, quienes observaron la negativa de la fiscal a brindar una disculpa formal. Bondi acusó a la congresista Pramila Jayapal de montar un teatro en el recinto ante el pedido de perdón hacia las mujeres afectadas. Jamie Raskin, exdocente de derecho constitucional en Estados Unidos y uno de los pilares demócratas de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, fue otro de los atacados por la fiscal general: "Abogado fracasado", arremetió la funcionaria republicana.