Activistas colocaron la imagen del arresto del expríncipe Andrés en el museo Louvre de París

La corona británica se encuentra envuelta en un nuevo escándalo tras el arresto del hijo menor de la reina Isabel II por corrupción en ejercicio de un cargo público.

Un grupo de activistas llamado 'Everyone Hates Elon' colgó una imagen del expríncipe Andrés tras ser detenido por corrupción en ejercicio de un cargo público en el museo del Louvre en París. En redes sociales compartieron el video donde se ve el rostro del hijo más chico de la reina Isabel II en medio del escándalo por sus vínculos con Jeffrey Epstein. La imagen duró 15 minutos sin ser detectada por las autoridades de la sala.

La imagen de Andrew Mountbatten-Windsor dentro de un auto tras permanecer 11 horas detenido recorrió el mundo entero y se convirtió en un símbolo de protesta y escrache de la mano de un grupo de activistas que decidió imprimirla, colocarla en un marco y pegarla en el museo Louvre.

El grupo británico antimillonarios ' Everyone Hates Elon' colocó la imagen que se volvió viral bajo la consigna "Ahora sí que está sudando" , en referencia a una entrevista que realizó Andrés años atrás, donde no negó su vínculo con Jeffrey Epstein y ante la consulta de una periodista sobre las acusaciones de Virginia Giuffre , donde se lo veía en varias fotografías "sudando".

Virginia Giuffre lo denunció por abuso sexual y se suicidó pocos días después de apuntar contra el expríncipe, el año pasado.

En la última desclasificación de los archivos sobre el caso Epstein del Departamento de Justicia de Estados Unidos , se reveló que el expríncipe Andrew mantuvo una frecuente relación con el financista condenado por tráfico sexual de menores, entre los años 2001 y 2011, al menos. Además, esto sucedió cuando el exmiembro de la realeza británica ejercía el cargo de Representante Especial para Comercio Internacional e Inversión.

Caso Epstein: el Gobierno británico analiza excluir al expríncipe Andrés de la línea sucesoria al trono

En el Reino Unido, el arresto policial de Andrés Mountbatten-Windsor comenzó a mover los cimientos constitucionales este viernes. Después de que el exmiembro de la realeza pasara 11 horas detenido en Norfolk, diversas voces políticas reclamaron una intervención directa del Parlamento británico con el objetivo de eliminarlo de forma definitiva de la línea sucesoria.

El gobierno de Keir Starmer considera la idea de impulsar la legislación necesaria para anular la posibilidad de que Andrés acceda al trono. Según informó el medio británico BBC, varios diputados relevantes expresaron su intención de respaldar esta medida. Actualmente, el investigado ocupa el octavo puesto en la lista de herederos.

exprincipe andres2 Tras once horas detenidos, el exmiembro de la realeza británica fue retirado de la comisaría de Norfolk por una camioneta negra.

El País indicó que, a pesar de que Carlos III le quitó sus títulos, Andrés mantiene su estatus como posible sucesor por normas tradicionales. Para modificar esta situación, resulta indispensable un acto concreto del Parlamento con el aval de la Commonwealth. La ciudadanía y diversos representantes manifestaron su descontento ante la vigencia de estos privilegios en el contexto judicial.

"Claramente, este es un asunto que el Parlamento va a tener que tomar en consideración en el momento apropiado", afirmó Ed Davey, líder de los liberales-demócratas. El político sostuvo que la monarquía querrá asegurarse de que no exista posibilidad de que Andrés sea rey. Existe un consenso político que crece mientras la justicia avanza sobre la causa.

La Cámara de los Comunes y la de los Lores se rigen por costumbres antiguas que dificultan estos debates internos: históricamente, el reglamento impedía mencionar a la monarquía en sede parlamentaria sin una moción previa. Sin embargo, el escándalo internacional rompió con el hermetismo tradicional que protegía a los integrantes de la Corona.