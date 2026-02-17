Video viral: Shakira saludó por el Año Nuevo Chino con una pronunciación impecable La cantante sorprendió a sus seguidores asiáticos en pleno festejo del Año Nuevo Lunar 2026 con un mensaje cargado de buenos deseos. + Seguir en







La colombiana demostró que es una de las artistas más polifacéticas del mundo. Redes sociales

Shakira habló en perfecto chino mandarín y saludó a sus seguidores por la llegada del Nuevo Año Chino, que comenzó este 17 de febrero, con un video que se volvió viral en pocas horas.

La colombiana se volvió tendencia tras publicar las imágenes donde se la ve hablando la lengua oficial de China con una fluidez que descolocó a sus seguidores, en el marco de un mensaje por el Nuevo Año Lunar 2026, el Año del Caballo de Fuego.

Lejos de ser algo improvisado, la intérprete de Puntería se tomó el trabajo de aprender frases específicas para comunicarse con su audiencia en China.

Happy New Year China!

Así lo dice nuestra reina @shakira , capaz de llegar a todos sus fans sin importar el idioma y que otros la critiquen. #Shakira pic.twitter.com/T8pRkI9tu9 — Sandra (@sandrile1) February 16, 2026 En el clip, que ya tiene millones de reproducciones, se escucha “Xnnián Kuàilè", el clásico "Feliz Año Nuevo". Además, Shakira eligió un vestido con el color rojo característico de esta celebración.

La artista extendió sus deseos de éxito para el nuevo año lunar, demostrando el respeto por la cultura y la tradición oriental, y sumó el chino a su dominio del español, inglés, portugués, italiano y francés.