Video viral: Shakira saludó por el Año Nuevo Chino con una pronunciación impecable

La cantante sorprendió a sus seguidores asiáticos en pleno festejo del Año Nuevo Lunar 2026 con un mensaje cargado de buenos deseos.

La colombiana demostró que es una de las artistas más polifacéticas del mundo.

Shakira habló en perfecto chino mandarín y saludó a sus seguidores por la llegada del Nuevo Año Chino, que comenzó este 17 de febrero, con un video que se volvió viral en pocas horas.

Las calles de Barcelona fueron testigos del paseo más especial de la actriz española.
"Hola, soy mami": Úrsula Corberó presentó a Dante, el hijo del Chino Darín, y estallaron las redes

La colombiana se volvió tendencia tras publicar las imágenes donde se la ve hablando la lengua oficial de China con una fluidez que descolocó a sus seguidores, en el marco de un mensaje por el Nuevo Año Lunar 2026, el Año del Caballo de Fuego.

Lejos de ser algo improvisado, la intérprete de Puntería se tomó el trabajo de aprender frases específicas para comunicarse con su audiencia en China.

En el clip, que ya tiene millones de reproducciones, se escucha “Xnnián Kuàilè", el clásico "Feliz Año Nuevo". Además, Shakira eligió un vestido con el color rojo característico de esta celebración.

La artista extendió sus deseos de éxito para el nuevo año lunar, demostrando el respeto por la cultura y la tradición oriental, y sumó el chino a su dominio del español, inglés, portugués, italiano y francés.

¿Qué significa el Año del Caballo de Fuego en el calendario chino?

Según el horóscopo chino, el caballo, que representa este año 2026, es uno de los símbolos más dinámicos de la astrología oriental, y se asocia con la energía, la libertad y el espíritu aventurero. También simboliza la fuerza, la velocidad y la perseverancia. El año del caballo finalizará el 6 de febrero de 2027 y dará paso al Año de la Cabra, que marca un nuevo ciclo del calendario lunar chino.

