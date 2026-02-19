Caso Epstein: tras once horas detenido, liberaron al expríncipe Andrés
El exmiembro de la realeza británica es acusado de haber participado del tráfico sexual de menores que era orquestado por Jeffrey Epstein, el financista que se suicidó en prisión en 2019 tras ser condenado.
El expríncipe Andres, luego de ser liberado bajo investigación por su participación en el tráfico sexual de menores orquestado por Jeffrey Epstein.
Después de estar detenido durante 11 horas en una comisaría de Norfolk, en Reino Unido, el expríncipe Andrés fue liberado durante la noche de este jueves. Según informó el medio británico de la BBC, el otrora miembro de la familia real y hermano del rey Carlos III, fue puesto en libertad. Sin embargo, continuará siendo investigado por sus vínculos con Jeffrey Epstein, el financista condenado por tráfico sexual de menores de edad.
La policía de Thames Valley informó que Andrew Mountbatten-Windsor recuperó la libertad bajo investigación después de ser arrestado por la sospecha que pesa en su contra de ejercer "mala conducta en el ejercicio de un cargo público". "También podemos confirmar que nuestras búsquedas en Norfolk ya han concluido", aseguraron las fuerzas de seguridad británicas.
El expríncipe Andrew fue retirado de la comisaría de Norfolk por una camioneta Range Rover. Al salir de la dependencia policial, el acusado de participar de la red de tráfico de sexual que propiciaba Epstein fue tomado por los fotoperiodistas que se encontraban realizando guardia en el lugar y se lo notó con una perturbadora expresión.
La detención del ex miembro de la realeza británica sucedió durante la mañana de este jueves, precisamente en el día de su cumpleaños número 66. La policía llevó adelante su operativo en Wood Farm, parte de la finca de Sandringham, en Norfolk, donde Andrew permanecía desde hacía días. En el allanamiento en la residencia, los agentes se llevaron equipos informáticos y documentación para la causa judicial en su contra.
En la última desclasificación de los archivos sobre el caso Epstein del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se reveló que el expríncipe Andrew mantuvo una frecuente relación con el financista condenado por tráfico sexual de menores, entre los años 2001 y 2011, al menos. Además, esto sucedió cuando el exmiembro de la realeza británica ejercía el cargo de Representante Especial para Comercio Internacional e Inversión.
Andrew también tiene en su contra la acusación de Virginia Giuffre, quien lo denunció por abuso sexual. La mujer se suicidó pocos días después de apuntar contra el expríncipe, el año pasado.
Caso Epstein: el Rey Carlos III rompió el silencio tras el arresto del expríncipe Andrés
ElPríncipe Carlos III emitió un comunicado oficial tras la detención de su hermano menor Andrew Mountbatten-Windsor por su vinculación con el criminal sexual Jeffrey Epstein: "La ley debe seguir su curso".
El monarca no dejó dudas sobre ejercer cualquier tipo de protección del expríncipe Andrés del Reino Unido: "Lo que sigue ahora es un proceso completo, justo y adecuado... las autoridades cuentan con nuestro apoyo y cooperación incondicionales".
El soberano concluyó su mensaje diciendo que no hará más comentarios para no complicar la investigación, sobre su familiar sospechado de presunta mala conducta en el ejercicio de su cargo público.