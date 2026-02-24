IR A
Arde la pantalla: ¿quiénes son las participantes extranjeras más picantes de la Generación Dorada 2026?

Una periodista paraguaya, una comediante uruguaya y una exparticipante de Gran Hermano Chile ingresaron a la casa para sumar diversidad y dinamismo a la convivencia.

La espera terminó. Gran Hermano Generación Dorada 2026 ya empezó y sus primeros participantes ingresaron a la casa más famosa del país. En esta nueva etapa del reality hay de todo: actores, influencers, cantantes, ex futbolistas, periodistas, modelos, comunicadores y participantes de otras ediciones que vienen por la revancha.

Empezó el reality más famoso de la Argentina. 
Gran Hermano Generación dorada: la casa más famosa volvió a abrir sus puertas

La tercera ingresante de la Generación Dorada vino de Paraguay. Carmiña Masi es una periodista que adelantó que le gustan los escándalos y que no tiene interés en ayudar con los quehaceres. Acompañada por su novio, dio sus primeros pasos en la casa y aseguró que no "le importa caerla bien o mal a la gente". Y advirtió a todos su competidores: "Voy a ganar yo, la paraguaya que entra por primera vez a Gran Hermano".

La periodista es famosa por su fuerte carácter. “Arranqué mi carrera con una polémica muy fuerte en Paraguay: tuve un encontronazo con la gente que hasta ahora no se olvida de lo que dije en idioma guaraní”, sostuvo y agregó: "Ustedes limpian, ustedes cocinan. Yo no hago nada. Soy linda”.

Otra de las recién llegadas a la casa es la ganadora de Gran Hermano Chile y vino a la Argentina a repetir la victoria. Jennifer Vanessa Galvarín Torres, más conocida como “Pincoya sin glamour” en las redes, buscará llegar a la final. “Yo soy de Chile. Yo participé de Gran Hermano y cerré la puerta. ¡Viva Chiloé! Yo he pensado molestarlos porque sé que está prohibido revolver la bombilla del mate. Y ahí me van a decir: ‘Oye, hija de la gran perra, no sé cómo dicen acá, bol...’. Y ahí nos vamos a agarrar", dijo en su presentación.

La lista del Mercosur se completa con la llegada de la comediante uruguaya Yisela Paola Pintos, alias "Yipio", quien se definió con humor y autenticidad. Su participación promete sumar diversidad y entretenimiento a la convivencia. "Soy gorda y felizmente comprometida con el chocolate’, lanzó con humor. La nueva participante promete aportar tanto carcajadas como polémicas dentro de la casa más famosa del país, asegurando que su presencia dará mucho de qué hablar.

