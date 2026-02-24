Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 24 de febrero

El dólar oficial minorista cotiza este lunes en Banco Nación a $1.340 para la compra y $1.390 para la venta, luego de rueda donde la divisa bajó $5 y alcanzó su nivel más bajo en cuatro meses.Por su parte, el segmento financiero, el dólar MEP se vende en torno a los $1.394,72.
Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, puso en valor el dato de enero en el Sector Público Nacional (SPN) que registró un resultado financiero superavitario por $1.105.159 millones, producto de un superávit primario de $3.125.737 millones, y de un pago de intereses de deuda pública neto por $2.020.578 millones.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense cotiza a $1.340 para la compra y $1.390 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotiza a $1.400 para la compra y $1.420 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.370.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.807.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.442,32 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.394,72.