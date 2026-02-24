24 de febrero de 2026 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 24 de febrero

El oficial cotiza en Banco Nación a $1.340 para la compra y $1.390 en una semana que comenzó con tendencia a la baja. El MEP también se comercializa abajo de los $1.400.

El dólar cotiza abajo de los $1.400. 

El dólar cotiza abajo de los $1.400. 

El dólar oficial minorista cotiza este lunes en Banco Nación a $1.340 para la compra y $1.390 para la venta, luego de rueda donde la divisa bajó $5 y alcanzó su nivel más bajo en cuatro meses.Por su parte, el segmento financiero, el dólar MEP se vende en torno a los $1.394,72.

Banco Central de la República Argentina.
El BCRA compró u$s2.500 millones en lo que va de año y las reservas alcanzaron su pico en más de seis años

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, puso en valor el dato de enero en el Sector Público Nacional (SPN) que registró un resultado financiero superavitario por $1.105.159 millones, producto de un superávit primario de $3.125.737 millones, y de un pago de intereses de deuda pública neto por $2.020.578 millones.

La divisa estadounidense mantiene su cotización estable.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.340 para la compra y $1.390 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.400 para la compra y $1.420 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.370.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.807.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.442,32 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.394,72.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.375.

