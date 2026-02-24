Jorge Macri presentó el Mapa del Delito de CABA: cayeron los homicidios y los robos con respecto a 2024

El jefe de Gobierno celebró la caída de los indicadores y subrayó: "Estos resultados son un piso. Vamos a seguir consolidando el sistema integral de seguridad a la altura de lo que los porteños exigen y merecen".

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , presentó el nuevo Mapa del Delito de la Ciudad de Buenos Aires y destacó una baja histórica en los principales indicadores de robos y homicidios respecto de 2024.

“Nunca antes habíamos tenido cifras tan bajas”, afirmó durante el acto, en el que aseguró que los homicidios alcanzaron “su piso desde que tenemos registro en la Ciudad”, con una tasa de 2,5 casos cada 100.000 habitantes, por debajo de la media nacional.

Según detalló, el segundo indicador relevante es el de los robos totales, que registraron una caída del 27% respecto del año anterior. En esa línea, subrayó que el robo automotor descendió un 54% en comparación con 2024 y un 92% respecto de 2002, cuando se denunciaban más de 6.000 casos anuales, frente a los poco más de 500 que se denuncian hoy en día. En conferencia de prensa, el titular de la Ciudad también informó que los robos con arma disminuyeron un 34% en relación con el año pasado.

"Estos resultados son un piso. Vamos a seguir consolidando el sistema integral de seguridad a la altura de lo que los porteños exigen y merecen", dijo Marcri. En ese marco, afirmó que existe una “política inquebrantable” basada en garantizar el cumplimiento de la ley, asegurar el orden y proteger la vida y la propiedad “en cada cuadra de Buenos Aires”.

Macri atribuyó los resultados al trabajo de la Policía de la Ciudad, integrada —según indicó— por más de 27.000 efectivos. “En cada piquete despejado, cada propiedad liberada, cada control, cada arresto, todos somos testigos del compromiso de nuestra Policía”, señaló, y dedicó un reconocimiento especial a los agentes.

El jefe de Gobierno también hizo foco en la incorporación de tecnología para la prevención y el combate del delito. En esa línea mencionó que "la Ciudad cuenta con más de 17.000 cámaras de videovigilancia, un anillo digital que identifica más de tres millones de patentes por día y un sistema de seguimiento que combina monitoreo con presencia de agentes en calle". “El que roba un auto no se pierde en el tránsito”, enfatizó, a la vez que advirtió: “Si robás en la Ciudad, te vamos a agarrar”.

En relación con los delitos cometidos por personas extranjeras, Macri sostuvo que su administración solicita la expulsión de quienes delinquen y destacó la creación de una “Patrulla de Accesos” como “escudo de protección” en los puntos de contacto con la provincia de Buenos Aires. “La Ciudad no es zona liberada. No vamos a permitir que roben desde el conurbano”, afirmó, y agregó: “No cambiaron los jueces, cambió la decisión política”.

Policía de la Ciudad de Buenos Aires - foto genérica GCBA

Durante su exposición, también destacó operativos contra la venta ilegal en el espacio público. Aseguró que fueron liberados barrios como Flores, Once, Retiro y Constitución de la presencia de manteros. “Donde antes había desorden, hoy hay circulación; donde había aprietes, hoy hay comercio”, sostuvo. Según sus cálculos, si se alinearan todas las cuadras recuperadas, sumarían 68 kilómetros.

Por último, se refirió a los denominados “trapitos” y remarcó que su gestión se plantó “ante la mafia”. Señaló que buscan endurecer las penas para esa conducta, al considerar que se trata de una forma de extorsión. “No vamos a permitir que ninguna mafia amenace a las familias cuando van a cenar o a recitales en paz”, concluyó.