Quién es Punch, el mono que se hizo viral tras ser rechazado por su manada

Las imágenes de la cría, que fue abandonada por su madre y agredida por otro ejemplar adulto en un zoológico de Japón, conmovieron a las redes sociales. Las autoridades explicaron los motivos del violento episodio y revelaron su estado de salud.

El monito adoptó al peluche como su madre postiza.

El monito adoptó al peluche como su madre postiza.

Punch, un mono bebé que nació en el zoológico de Ichikawa, en Japón, se hizo viral en redes y conmovió a todos con su ternura: tras ser abandonado por su madre y golpeado por otro ejemplar adulto, adoptó a un peluche como su nueva mamá.

En las imágenes que circulan en X, se ve al monito jugando con un rama hasta que es interceptado por un animal adulto que lo arrastra violentamente en círculos; luego, una mamá mona lo revolea y se va asustado con su peluche. Las autoridades del establecimiento aclararon que se trató de un comportamiento normal en el proceso de sociabilización.

Remarcaron que este episodio tiene un antecedente, y es que Punch trató de acercarse a otro mono bebé del grupo "para intentar comunicarse; el pequeño lo evitó. Entonces se sentó, aparentemente desistiendo de comunicarse con él, tras lo cual fue reprendido y arrastrado por un mono adulto", dice el comunicado.

Según Ichikawa, lo más posible es que la madre del otro mono bebé haya sentido que su cría estaba siendo molestada por Punch y se haya enfadado. Los especialistas indicaron que es habitual que, ante el rechazo de las madres, se usen los peluches para la contención de los bebé.

La historia de Punch, el monito rechazado que se hizo viral

Punch se volvió viral a partir de conocerse las imágenes del animal abrazado a un orangután de peluche, que hace las veces de su contención afectiva. Punch está alojado en un zoológico de Ichikawa, al este de Japón, y tiene una madre sustituta.

Punch nación en julio de 2025. Su madre lo apartó a los pocos días de nacer, y los cuidadores tuvieron que intervenir para alimentarlo y mantenerlo con vida. Los otros monos lo peleaban, con empujones y zarpazos, y por eso se alejaba de todos. Ahí apareció en escena la mamá postiza, una orangután de peluche.

