Netflix incorporó este viernes a su catálogo "Cortafuego", un thriller psicológico español que apuesta por una atmósfera cargada de tensión. La historia transcurre en medio de un incendio forestal que se expande sin control, un escenario tan impactante como amenazante que funciona como marco para un relato donde el riesgo exterior expone las fracturas íntimas de sus protagonistas.

Dirigida por David Victori, conocido por trabajos como Sky Rojo, la película combina suspenso con un fuerte componente dramático. A lo largo del metraje, se abordan temas como el duelo, la pérdida y la desconfianza, mostrando cómo las circunstancias extremas pueden revelar secretos ocultos y tensiones latentes cuando todo parece desmoronarse.

El elenco cuenta con la participación del actor argentino Joaquín Furriel, cuya actuación aporta intensidad y profundidad al conflicto central. Con su estreno, el film busca instalarse entre los títulos más vistos de la plataforma. Para quienes prefieren historias de clima opresivo y giros psicológicos, "Cortafuego" se presenta como una alternativa ideal para el fin de semana.

cortafuego La película se centra en la tensión constante, el riesgo inminente y los conflictos internos que emergen cuando la urgencia lo cambia todo. netflix Sinopsis de Cortafuego, la película furor de Netflix "Cortafuego" construye un clima opresivo en el que un incendio forestal fuera de control funciona como detonante de un drama mucho más íntimo. Bajo la dirección de David Victori, conocido por Sky Rojo, la historia sigue a un grupo de personajes aislados en plena zona de desastre, forzados a enfrentar tanto la amenaza de las llamas como los secretos que arrastran desde hace años. El fuego que avanza implacable se convierte así en símbolo de las tensiones emocionales que consumen a los protagonistas.

El thriller psicológico se sostiene en actuaciones intensas, entre ellas la del argentino Joaquín Furriel, quien encarna a un personaje atravesado por el dolor y la pérdida. A medida que el humo invade el paisaje, también lo hace la desconfianza, resquebrajando los vínculos y transformando la lucha por sobrevivir en un duelo psicológico cargado de sospechas y verdades a medias.

Impulsada como uno de los estrenos fuertes de Netflix, la película sobresale por su ritmo dinámico y una puesta en escena que transmite la sensación de asfixia y desesperación. Más que un relato de catástrofe, propone una mirada sobre la vulnerabilidad humana ante situaciones extremas y sobre cómo los conflictos del pasado pueden resultar tan devastadores como el incendio mismo. Con giros inesperados y tensión constante, se perfila como una opción atractiva para quienes buscan una historia intensa con profundidad emocional. Tráiler de Cortafuego Embed - Cortafuego | Tráiler Oficial | Netflix España Reparto de Cortafuego Joaquín Furriel como Mateo

Belén Cuesta como Elena

Enric Auquer como Javi

Diana Gómez como Paula

Hugo Silva como Inspector Rivas

Lala Marín como Sara