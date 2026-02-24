IR A
IR A

Este thriller español es protagonizado por Joaquín Furriel, está en Netflix y es de lo más visto: cómo encontrarlo

La película se centra en la tensión constante, el riesgo inminente y los conflictos internos que emergen cuando la urgencia lo cambia todo.

La película se centra en la tensión constante

La película se centra en la tensión constante, el riesgo inminente y los conflictos internos que emergen cuando la urgencia lo cambia todo.

netflix

Netflix incorporó este viernes a su catálogo "Cortafuego", un thriller psicológico español que apuesta por una atmósfera cargada de tensión. La historia transcurre en medio de un incendio forestal que se expande sin control, un escenario tan impactante como amenazante que funciona como marco para un relato donde el riesgo exterior expone las fracturas íntimas de sus protagonistas.

Esta precuela de la saga de Alien sorprendió a todos y desde que llegó a Netflix es de lo más visto
Te puede interesar:

Esta precuela de la saga de Alien sorprendió a todos y desde que llegó a Netflix está siendo lo más visto: cómo se llama

Dirigida por David Victori, conocido por trabajos como Sky Rojo, la película combina suspenso con un fuerte componente dramático. A lo largo del metraje, se abordan temas como el duelo, la pérdida y la desconfianza, mostrando cómo las circunstancias extremas pueden revelar secretos ocultos y tensiones latentes cuando todo parece desmoronarse.

El elenco cuenta con la participación del actor argentino Joaquín Furriel, cuya actuación aporta intensidad y profundidad al conflicto central. Con su estreno, el film busca instalarse entre los títulos más vistos de la plataforma. Para quienes prefieren historias de clima opresivo y giros psicológicos, "Cortafuego" se presenta como una alternativa ideal para el fin de semana.

cortafuego
La película se centra en la tensión constante, el riesgo inminente y los conflictos internos que emergen cuando la urgencia lo cambia todo.

La película se centra en la tensión constante, el riesgo inminente y los conflictos internos que emergen cuando la urgencia lo cambia todo.

Sinopsis de Cortafuego, la película furor de Netflix

"Cortafuego" construye un clima opresivo en el que un incendio forestal fuera de control funciona como detonante de un drama mucho más íntimo. Bajo la dirección de David Victori, conocido por Sky Rojo, la historia sigue a un grupo de personajes aislados en plena zona de desastre, forzados a enfrentar tanto la amenaza de las llamas como los secretos que arrastran desde hace años. El fuego que avanza implacable se convierte así en símbolo de las tensiones emocionales que consumen a los protagonistas.

El thriller psicológico se sostiene en actuaciones intensas, entre ellas la del argentino Joaquín Furriel, quien encarna a un personaje atravesado por el dolor y la pérdida. A medida que el humo invade el paisaje, también lo hace la desconfianza, resquebrajando los vínculos y transformando la lucha por sobrevivir en un duelo psicológico cargado de sospechas y verdades a medias.

Impulsada como uno de los estrenos fuertes de Netflix, la película sobresale por su ritmo dinámico y una puesta en escena que transmite la sensación de asfixia y desesperación. Más que un relato de catástrofe, propone una mirada sobre la vulnerabilidad humana ante situaciones extremas y sobre cómo los conflictos del pasado pueden resultar tan devastadores como el incendio mismo. Con giros inesperados y tensión constante, se perfila como una opción atractiva para quienes buscan una historia intensa con profundidad emocional.

Tráiler de Cortafuego

Embed - Cortafuego | Tráiler Oficial | Netflix España

Reparto de Cortafuego

  • Joaquín Furriel como Mateo
  • Belén Cuesta como Elena
  • Enric Auquer como Javi
  • Diana Gómez como Paula
  • Hugo Silva como Inspector Rivas
  • Lala Marín como Sara
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El 11 de febrero llegó a Netflix la película Aviso general: Hermandad y rápidamente se ubicó como la cinta más vista de la plataforma de streaming tras destronar a La investigación sobre Lucy Letby.

De qué se trata Aviso general: hermandad, la película brasileña a pura acción que es de lo más visto de Netflix

Acción y mafia: ¿Cuál es la película que es furor y está entre lo más visto?.

Acción, mafia y artes marciales: cual es la película que es furor en Netflix y está entre lo más visto

‘El agente nocturno’ era una de las grandes apuestas de Netflix para este mes de febrero y parece que le ha ido muy bien. Tanto es así, que la tercera temporada de esta apasionante serie thriller de conspiraciones políticas y atentados terroristas ha logrado posicionarse como número 1.
play

De qué se trata El agente nocturno, la serie de Netflix que tiene nueva temporada y es lo más visto del momento

El éxito demuestra, una vez más, que las producciones basadas en hechos reales siguen generando un fuerte interés cuando están narradas con rigor, sensibilidad y profundidad histórica.
play

Este drama histórico sobre un famoso hecho bélico está sorprendiendo a todos y es tendencia en Netflix: cómo se llama

“La China siempre me habló muy bien de los papás de los chicos”, reveló Adabel Guerrero
play

Adabel Guerrero contó la opinión de La China Suárez sobre los padres de sus hijos: "Siempre me habló muy..."

El ritmo vertiginoso y la carga emocional anticipan una historia intensa donde cada decisión tiene consecuencias.
play

Pasado, presente y mucha acción: esta es la película que sorprende a todos en Netflix y está siendo lo más visto

últimas noticias

play
Recetas fáciles y rápidas para hacer en casa por Paulina Cocina. 

Paulina Cocina mostró cómo hacer la mejor mermelada de naranja de todas

Hace 14 minutos
El jefe de Gobierno celebró la caída del delito en la Ciudad de Buenos Aires.

Jorge Macri presentó el Mapa del Delito de la Ciudad: cayeron los homicidios y los robos con respecto a 2024

Hace 15 minutos
Uribelarrea, el destino ideal para una escapada de fin de semana.

La escapada cerca de Buenos Aires donde el asado a la leña, ferias y tradiciones no se negocian

Hace 20 minutos
play

Monte Chingolo: un sargento de la Policía Federal mató a un motochorro de 14 años que intentó asaltarlo

Hace 24 minutos
Mayu Sumaj se ubica en el Valle de Punilla, provincia de Córdoba, a apenas 10 kilómetros de Villa Carlos Paz.

Vacaciones en Córdoba 2026: el pueblito con ollas profundas y una fiesta del pan casero

Hace 37 minutos