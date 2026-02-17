17 de febrero de 2026 Inicio
Rescate extremo en el Aconcagua: un andinista convulsionó y debió ser evacuado en helicóptero

Un guía de montaña se descompensó durante el descenso, en la zona de Cuesta Brava. A raíz de esto se estableció un operativo, donde el piloto realizó un "vuelo estacionario", sin aterrizar en tierra, para poder trasladarlo.

Un andinista de 40 años fue rescatado en helicóptero en el Aconcagua. 

Como si fuera de película, un piloto de helicóptero realizó una maniobra extrema para poder rescatar a un andinista en el Aconcagua. El momento quedó capturado en un video que se viralizó en redes sociales, donde se puede ver cómo ayudan al hombre a subir al helicóptero mientras este se mantiene suspendido en el aire.

Un guía de 40 años fue evacuado de urgencia tras descompensarse y convulsionar dos veces, mientras realizaba el descenso del Aconcagua en la zona de Cuesta Brava, a unos 4.200 metros de altura el domingo pasado.

A raíz de esto se desplegó un operativo sanitario para poder evacuar al andinista. Tras unos minutos arribó una Patrulla de Rescate junto a un médico, sin embargo, tuvieron que pedir apoyo de un helicóptero para trasladarlo de manera urgente.

Por lo que el piloto, Horacio Pedro Freschi, realizó un sobrevuelo por la zona y decidió hacer un "vuelo estacionario", mantener el helicóptero suspendido en el aire por unos minutos, una maniobra de alto riesgo ya que las condiciones no estaban dadas como para poder aterrizar la aeronave.

En el video se puede ver cómo se acerca el helicóptero y se mantiene suspendido, mientras que asisten al andinista y el personal, lo suben para poder ser trasladado a un centro de salud.

