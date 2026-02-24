24 de febrero de 2026 Inicio
Crisis narco en México: amenazaron a la supuesta entregadora de "El Mencho"

La principal apuntada es María Julissa, una influencer que le habría dado la ubicación del líder del cartel de Jalisco a la policía y que había sido vinculada con el capo narco. La joven negó las acusaciones.

María Julissa tiene 3.5 millones de seguidores en Instagram.

Durante las últimas horas, México volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que apareciera colgado un pasacalle con amenazas a María Julissa, señalada como la principal sospechosa de ser la entregadora de "El Mencho", el líder del cartel de Jalisco asesinado la semana pasada.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Trump, tras la muerte de "El Mencho": "México debe intensificar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas"

La joven influencer tiene 3.5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y está acusada de haber brindado la ubicación del capo narco al Ejército, que terminó ejecutándolo y de esta manera descabezó a uno de los cárteles más peligrosos del país.

El pasacalle, colgado en un puente de la zona de Zapopan, Jalisco, no habla específicamente de una amenaza de muerte, pero sí mencionan a la influencer: "Perra María Julissa. Mordiste la mano que te da de tragar, le mandaste la marina a Chelo porque te robaron tu camioneta". El mensaje lleva la firma CJNG, cuyas siglas corresponden a Cartel Jalisco Nueva Generación.

maria julissa
La joven aparentemente se vinculó sentimentalmente con el capo narco.

Según contó Diego Gabriele en C5N, la joven aparentemente mantenía un vínculo sentimental con el Mencho, pero ella desmiente todas las acusaciones. En sus redes sociales, acusó a los medios de amarillistas y se dedicó a escrachar a las publicaciones y medios que la acusaban como sospechosa.

Luego, posteó una publicación en la que afirmó: "Yo no tengo nada que ver con esa situación". Enseguida argumentó que "la información que está circulando es falsa y carece de fundamento. Les pido que no compartan contenido sin verificar y que no den por cierta cualquier información que ven en redes. La desinformación puede causar mucho daño".

historia maria julissa

"Les pido que no caigan en noticias falsas y consulten siempre fuentes oficiales y confiables", dice el final de la imagen que la influencer decidió postear sin comentarios.

Caos en México tras la ejecución de "El Mencho", el líder narco del cartel de Jalisco

El domingo 22 de febrero de 2026 quedará marcado como uno de los días más intensos de la larga guerra contra el narcotráfico en México: fuerzas especiales del Ejército mexicano lograron localizar y abatir a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los criminales más buscados tanto por México como por Estados Unidos. La operación, que según autoridades combinó inteligencia militar con apoyo informativo de Estados Unidos, tuvo lugar en Tapalpa, en el estado de Jalisco, y terminó con la muerte del capo tras un intenso enfrentamiento armado.

La noticia de su muerte desató de inmediato una ola de violencia sin precedentes en varias regiones del país, en especial en los estados occidentales y centrales. Desde la tarde del domingo y durante buena parte del lunes, bloqueos de rutas, vehículos incendiados y ataques contra tiendas, estaciones de servicios y sucursales bancarias se multiplicaron en al menos una docena de estados, afectando la movilidad y provocando la suspensión de clases y servicios en numerosas localidades.

Jalisco México
Algunas imágenes del caos en México

En varias ciudades importantes como Guadalajara y Puerto Vallarta, la población vivió horas de tensión con quemas de autos, tiroteos y presencia de grupos armados al margen de la ley, que obligaron a evacuar o restringir zonas completas y suspender el transporte.

Más de 70 personas perdieron la vida entre enfrentamientos y ataques, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad, civiles y presuntos criminales implicados en la violencia, mientras que decenas de detenidos fueron capturados en operativos posteriores.

Ante esta escalada, el Gobierno mexicano reaccionó con fuerza. En los días siguientes al operativo que terminó con el jefe narco, miles de soldados y elementos de la Guardia Nacional fueron desplegados en Jalisco y otras zonas críticas para restaurar el orden, reforzar la seguridad y contener posibles nuevos focos de violencia. Las autoridades han informado que muchos de los narco-bloqueos fueron despejados y que, gradualmente, la normalidad empieza a regresar en varias regiones donde el caos había sido mayor.

