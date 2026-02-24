Marcelo Gallardo se despide de River: quiénes son los principales candidatos a reemplazarlo

El Muñeco anunció que el próximo jueves frente a Banfield en el Monumental será su último partido de su trunco segundo ciclo, tras una racha negativa con la que inició en el Torneo Apertura, que lleva ya tres derrotas, dos victorias y un empate.

En medio de un pésimo arranque en este 2026, acompañado de malos resultados y mal rendimiento futbolístico , Marcelo Gallardo anunció que el próximo jueves dirigirá su último partido en su trunco segundo ciclo en River. Ahora la duda es saber quién será su reemplazante, ¿qué nombres suenan?

El Millonario arrancó con dos victorias en el Torneo Apertura, pero en los partidos siguientes amplificó una crisis que nunca pudo terminar de revertir, con un empate y tres derrotas. Aunque logró un ajustado triunfo ante Ciudad Bolívar por Copa Argentina , no mostró el rendimiento que el DT pretendía y la caída ante Vélez en el Amalfatini fue la gota que rebalsó el vaso.

De esta manera, con la decisión ya tomada del técnico más ganador de la historia de la institución de Núñez, en lo inmediato la Comisión Directiva riverplatense se pone en marcha para buscarle un sucesor.

En la danza de nombres, el primero que surge es el de Hernán Crespo, con presente en el cargo en el San Pablo de Brasil y de buen pasar, siempre manifestó su deseo de dirigir el club del cual surgió y, según trascendió, no vería con malos ojos dar un paso al costado para regresar a Argentina , donde ya tuvo un paso en Defensa y Justicia, donde consiguió la Copa Sudamericana en 2020.

Por otra parte, otro que conoce bastante bien los pasillos y el vestuario del Monumental es Eduardo “Chacho” Coudet, aunque su presente está en España: actualmente está dirigiendo al Alavés. Su planteo táctico ofensivo y la conquista con Racing en 2019 lo perfilarían como uno de los candidatos favoritos a quedarse con el puesto. Según trascendió, la dirigencia comenzó los contactos con el exmediocampista para que se ponga el saco de DT.

Chacho Coudet

Ariel Holan, campeón con Independiente en 2017 y con buen desempeño reciente en Rosario Central, está actualmente desocupado y sería una importante apuesta dirigencial. También suena Gabriel Milito, quien condujo a uno de los mejores equipos del fútbol argentino de los últimos años, cuando dirigió a Argentinos Juniors.

Por último, si bien parece un sueño lejano, no descartan pensar en Pablo Aimar y Diego Placente. Ambos con un sólido proyecto en la Selección argentina, y con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, serían dos casos muy complicados.

Pablo Aimar

Cuándo juega River y quién reemplazará a Gallardo momentáneamente

River volverá a jugar el jueves 26 en el estadio Monumental desde las 19:30 frente a Banfield por la séptima fecha del Torneo Apertura, de la Zona B, en lo que será la despedida del Muñeco en su segundo ciclo.

Ya pensando en los próximos encuentros, donde su lugar quedará vacío hasta contratar a un técnico, Marcelo “Pichi” Escudero, entrenador de Reserva, asumirá el puesto vacante de forma interina. Tras el choque ante el Taladro, el Millonario viajará a Mendoza para jugar el lunes 2 de marzo, frente al líder de la Zona B, Independiente Rivadavia.