A qué hora juega Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy, por Copa Argentina: formaciones y cómo verlo en vivo

Con el posible debut de Adam Bareiro y un equipo alternativo, el Xeneize jugará en Salta con la obligación de ganar para intentar revertir la imagen regular que presentó en el arranque del Torneo Apertura.

Boca jugará frente a Gimnasia Chivilcoy en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta.

Boca jugará este martes frente a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, por los 32avos de final de la Copa Argentina, con un equipo alternativo y con el que podría contar con el debut de la reciente incorporación, Adam Bareiro.

El Xeneize llega a este encuentro en un delicado momento y deberá ir en búsqueda de una victoria para lograr encontrar un golpe anímico que revierta la situación futbolística: en el inicio del Torneo Apertura ganó solo uno de sus últimos cinco partidos.

Pensando en este choque, Claudio Úbeda apostaría con un equipo alternativo y en el que podría darse el debut de la reciente incorporación, el delantero paraguayo Adam Bareiro, quien llegó al conjunto de La Boca en los últimos días y ya se entrenó a la par de sus compañeros, en reemplazo de Edinson Cavani.

En lo que respecta al equipo que empató frente a Racing el último fin de semana, solo cuatro futbolistas estarán presentes en el 11 titular: Marcelo Weigandt, Tomás Belmonte, Milton Delgado y Ezequiel Alarcón son los que saldrían a la cancha este martes. El resto del equipo, aun con la ausencia de Leandro Paredes, estará sujeto a la decisión del Sifón para elegir a los que mejor estén.

Por su parte, el conjunto de Chivilcoy, que milita en el Federal A, llega a este compromiso sin actividad oficial en tres meses. La última presentación oficial fue el pasado 16 de noviembre, cuando cayó ante 9 de Julio de Rafaela en el reducido del dicho torneo. Pese a todo, el equipo bonaerense tratará de dar el batacazo y conseguir un triunfo histórico ante el Xeneize.

En las últimas horas, el club sacó un comunicado especial en el que invitó “a hinchas, socios, periodistas y medios a la presentación oficial de la camiseta que el primer equipo utilizará en el histórico encuentro por la Copa Argentina frente a Boca Juniors”. Además, anunciaron que se presentarán los refuerzos del plantel profesional.

Boca - Gimnasia y Esgrima (Chivilcoy): a qué hora juegan y cómo verlo en vivo

  • Hora: 21:15
  • Televisión: TyC Sports
  • Estadio: Padre Ernesto Martearena
  • Árbitro: Facundo Tello

Boca - Gimnasia y Esgrima (Chivilcoy): probables formaciones

  • Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón, Milton Delgado; Gonzalo Gelini, Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Claudio Úbeda.
  • Gimnasia y Esgrima (Chivilcoy): el director técnico, Alberto Salvaggio, aún no dio detalles sobre la posible formación.
