A qué hora juega Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy, por Copa Argentina: formaciones y cómo verlo en vivo

Con el posible debut de Adam Bareiro y un equipo alternativo, el Xeneize jugará en Salta con la obligación de ganar para intentar revertir la imagen regular que presentó en el arranque del Torneo Apertura.
Boca jugará este martes frente a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, por los 32avos de final de la Copa Argentina, con un equipo alternativo y con el que podría contar con el debut de la reciente incorporación, Adam Bareiro.
El Xeneize llega a este encuentro en un delicado momento y deberá ir en búsqueda de una victoria para lograr encontrar un golpe anímico que revierta la situación futbolística: en el inicio del Torneo Apertura ganó solo uno de sus últimos cinco partidos.
Pensando en este choque, Claudio Úbeda apostaría con un equipo alternativo y en el que podría darse el debut de la reciente incorporación, el delantero paraguayo Adam Bareiro, quien llegó al conjunto de La Boca en los últimos días y ya se entrenó a la par de sus compañeros, en reemplazo de Edinson Cavani.
En lo que respecta al equipo que empató frente a Racing el último fin de semana, solo cuatro futbolistas estarán presentes en el 11 titular: Marcelo Weigandt, Tomás Belmonte, Milton Delgado y Ezequiel Alarcón son los que saldrían a la cancha este martes. El resto del equipo, aun con la ausencia de Leandro Paredes, estará sujeto a la decisión del Sifón para elegir a los que mejor estén.
Por su parte, el conjunto de Chivilcoy, que milita en el Federal A, llega a este compromiso sin actividad oficial en tres meses. La última presentación oficial fue el pasado 16 de noviembre, cuando cayó ante 9 de Julio de Rafaela en el reducido del dicho torneo. Pese a todo, el equipo bonaerense tratará de dar el batacazo y conseguir un triunfo histórico ante el Xeneize.
En las últimas horas, el club sacó un comunicado especial en el que invitó “a hinchas, socios, periodistas y medios a la presentación oficial de la camiseta que el primer equipo utilizará en el histórico encuentro por la Copa Argentina frente a Boca Juniors”. Además, anunciaron que se presentarán los refuerzos del plantel profesional.