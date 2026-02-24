IR A
La impresionante transformación de un actor de Jurassic Park y Wicked a los 73 años

El reconocido intérprete de Hollywood sorprende por su estado físico gracias a disciplina diaria, cambios nutricionales y constancia deportiva.

Jeff Goldblum luce en plena forma a los 73 años.

  • El actor mantiene una rutina diaria de 45 minutos que combina cardio y pesas desde las 5 de la mañana.

  • Prioriza el trabajo integral del cuerpo y la frecuencia cardíaca por sobre el aumento de volumen.

  • Sostiene hábitos saludables fuera del gimnasio y limita el consumo de alcohol y ultraprocesados.

  • Adoptó una alimentación pescetariana tras su experiencia en el rodaje de Wicked.

A los 73 años, Jeff Goldblum exhibe una condición física que sorprende incluso dentro de la industria del entretenimiento. El intérprete, recordado por su participación en Jurassic Park y más recientemente en Wicked, consolidó una metodología de entrenamiento que combina constancia, intensidad y organización diaria.

Lejos de perseguir el volumen muscular que priorizaba en otras etapas de su vida, el actor modificó su enfoque con el paso del tiempo. Hoy apuesta por un esquema más eficiente, orientado al trabajo global del cuerpo y al mantenimiento de la salud cardiovascular, dos pilares que considera fundamentales para sostener energía tanto física como mental.

La disciplina adquirió mayor relevancia tras convertirse en padre en 2015 y nuevamente dos años después. La llegada de sus hijos no alteró su compromiso con el ejercicio; por el contrario, reforzó la necesidad de ordenar su jornada desde temprano para equilibrar responsabilidades familiares y bienestar personal.

Jeff Goldblum
El protagonista de películas como Jurassic Park y Wicked mantiene una rutina estricta a los 73 años.

Así es la impresionante transformación de Jeff Goldblum

El día de Jeff Goldblum comienza habitualmente a las cinco de la mañana. Antes de que el resto de su familia despierte, completa una sesión de 45 minutos que integra cinta de correr, calentamiento y un circuito de pesas libres y máquinas destinado a estimular todos los grupos musculares. La estructura culmina con más trabajo cardiovascular y estiramientos.

El actor explicó que realiza los movimientos a buen ritmo, buscando elevar la frecuencia cardíaca y optimizar el tiempo. Aunque en el pasado aplicó esquemas divididos, con jornadas específicas para piernas o pecho, en la actualidad prioriza sesiones completas que le permitan mantener regularidad diaria.

Fuera del gimnasio también procura mantenerse activo. Disfruta del deporte, en especial el tenis, disciplina que comparte con sus hijos cuando la agenda lo permite. Sin embargo, reconoce que el entrenamiento matutino es el único hábito que sostiene sin interrupciones, incluso cuando viaja por trabajo.

La alimentación saludable acompaña este proceso. Tras el rodaje de Wicked, decidió adoptar una dieta pescetariana, influido por las conversaciones sobre crueldad animal surgidas durante la producción. Desde entonces, redujo el consumo de carne y aves, y reforzó la presencia de frutas, verduras y cereales integrales en su menú cotidiano.

Jeff Goldblum wicked
En sus películas más recientes, Jeff Goldblum sostiene una preparación física basada en trabajo corporal completo.

Además, evita el alcohol y limita productos azucarados o fritos. Según ha manifestado, dejó de encontrar atractivo en aquellos alimentos que generan picos de euforia momentánea. La combinación de ejercicio constante, organización temprana y cambios nutricionales explica la transformación que mantiene al actor en un notable estado físico a sus más de siete décadas.

