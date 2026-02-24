Te van a impactar: las mejores series y documentales sobre El Mencho y el cártel de Jalisco Nueva Generación

Desde producciones audiovisuales hasta podcasts disponibles en distintas plataformas que analizan el ascenso, la violencia paramilitar y la expansión global de uno de los líderes narcos más buscados de la historia.

Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes , alias "El Mencho" , la popularidad de su nombre se acrecentó, así como la curiosidad por conocer la historia del líder de una de las organizaciones criminales con más presencia en México y el mundo.

La consolidación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desde hace años despierta el interés tanto de periodistas e investigadores como de cineastas y analistas internacionales. Su historia, marcada por una violencia sin precedentes y una expansión logística implacable, fue documentada en diversas series y producciones que pueden verse en plataformas digitales.

El Mencho's American Empire es un documental de 19 minutos que se sumerge en la expansión del CJNG hacia los Estados Unidos . A través de investigaciones periodísticas, analiza cómo la organización logró infiltrar mercados que antes dominaban el Cártel de Sinaloa o Los Zetas.

El enfoque está puesto en la figura de el Mencho , las rutas de distribución y la estructura jerárquica que le permitieron construir un imperio que cruza fronteras. Esta producción, disponible para ver en Amazon Prime Video, ofrece una visión detallada sobre la inteligencia financiera y operativa del cártel.

Disponible de forma gratuita en Youtube , El Sicario es un especial de Noticias Telemundo que ofrece un crudo relato sobre las fuerzas de choque del CJNG : cuenta con el testimonio de quienes ejecutan las órdenes de la organización y explora el reclutamiento forzado y el entrenamiento tipo militar que distingue a los sicarios de Jalisco.

Es una pieza fundamental para comprender el nivel de armamento y la disciplina paramilitar que el Mencho impuso en sus filas.

Trafficked with Mariana Van Zeller

La periodista de investigación Mariana Van Zeller explora desde hace varios años las redes de contrabando más peligrosas del mundo en un especial que realiza para National Geographic. En sus episodios dedicados a los cárteles mexicanos, logra un acceso único a las líneas de suministro del CJNG.

En su investigación, indaga en el tráfico de fentanilo y metanfetaminas, y cómo el grupo utiliza la violencia táctica para controlar territorios clave. El diferencial es el trabajo de campo que realiza la periodista y las entrevistas en el territorio.

Mundo Narco

Para quienes prefieren el formato de audio, el podcast Mundo Narco, disponible en Spotify, cuenta con una serie de episodios esenciales que reconstruyen la biografía del capo desde sus cimientos: