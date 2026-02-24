Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete clave de cara al cierre de las extraordinarias y la apertura de sesiones en el Congreso El Presidente lideró este martes un encuentro con ministros y referentes parlamentarios para ratificar la agenda legislativa y afinar el discurso ante la Asamblea Legislativa. Por + Seguir en







Javier Milei encabeza una reunión de Gabinete clave de cara al cierre de las extraordinarias y la apertura de sesiones en el Congreso

Javier Milei encabezó este martes desde las 9 una reunión de gabinete en la Casa Rosada con el objetivo de consolidar la estrategia legislativa en la recta final de las sesiones extraordinarias y delinear los ejes del mensaje que brindará ante la Asamblea Legislativa el 1° de marzo.

El encuentro buscó ordenar el esquema de negociación en el Senado frente a una semana con definiciones. En la agenda aparecen la reforma laboral que terminará de ser aprobada el próximo viernes en el Senado, la nueva Ley de Glaciares, el Régimen Penal Juvenil y el acuerdo Mercosur–Unión Europea, además del impacto político de la reforma laboral ya sancionada.

La reunión de este martes llegó luego de la reunión política realizada el lunes en Balcarce 50. En ese encuentro, la mesa política del Gobierno repasó el calendario parlamentario de la semana y evaluó el escenario previo al inicio de las sesiones ordinarias.

En esa reunión estuvieron presentes el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem; la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; y el armador nacional Eduardo Lule Menem, entre otros integrantes del esquema político. También el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y el asesor presidencial Santiago Caputo.

El oficialismo cierra febrero con días de alta actividad en la Cámara alta: designación de autoridades, tratamiento de los proyectos considerados prioritarios y consolidación del resultado obtenido con la reforma laboral. Con ese telón de fondo, la reunión de hoy apunta a mostrar coordinación interna y cerrar filas antes del discurso presidencial que marcará el pulso del nuevo período legislativo.